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Регион 18.08.2020 20:29

Руководство Армении, вспоминая не вступивший в силу Севрский договор, «застряло в прошлом», и предъявляет необоснованные территориальные претензии к Турции - карабахский армянин

Сопредседатель Гражданской Платформы мира между Арменией и Азербайджаном, руководитель Движения Карабахских Армян, Артур Агаджанов призвал руководителей Армении перестать жить прошлым и нормализовать отношения с Азербайджаном и Турцией во имя нормального будущего армянского народа.

«Я не могу понять, зачем опять затевать эту авантюру, вспоминать про этот пустой Севрский договор, отрицать Лозаннский договор. Спустя 100 лет опять в Армении наступают на те же грабли. Т.е., что получается: помимо территориальных претензий к Азербайджану и Грузии, теперь, вспоминая Севрский договор, нынешнее руководство Армении опять поднимает вопрос территориальных претензий и к Турции, как и 100 лет назад. Как следствие, из 4 соседних стран, к трем странам Армения имеет территориальные претензии. Понятно, что такая ситуация является ненормальной и является плодом больной исторической мании армянских лидеров», - сказал Агаджанов агентству «Интерфакс-Азербайджан», комментируя высказывания президента Армении Армена Саркисяна и премьер-министра Никола Пашиняна, посвященных оценке 100-летия Севрского договора.

Агаджанов подчеркнул, что Севрский договор, который на деле оказался пустой бумагой, так как не вступил в силу, привел к тому, что дашнаки 100 лет назад оставили армянский народ ни с чем.

«От всех этих пустых разговоров, возвеличивания договора, про который сегодня никто кроме руководителей Армении не вспоминает, страдает, прежде всего, простой армянский народ. Вот Саркисян и Пашинян своими заявлениями опять ушли в мифическое прошлое и забыли о суровой действительности настоящего. Они (руководители Армении – ИФ) много говорят о прошлом, тогда как надо спасать армянский народ от экономической пропасти настоящего и мрачного будущего. Вместо этого, президент и премьер Армении все больше втягивают свой же народ в экономическую трясину», - считает Агаджанов.

По его словам, армянским властям нужно заканчивать этот «театр прошлого» и думать о будущем. «Армянскому народу надо налаживать политические и экономические отношения с Азербайджаном и Турцией, перестать предъявлять территориальные претензии к этим странам, вывести ВС Армении с оккупированных азербайджанских территорий. Я думаю, разумная часть армянского народа все это понимает, эта часть народа должна проявлять большую активность, взять ситуацию под свой контроль. В Армении, Карабахе есть грамотные люди, которые понимают, что с дашнаками армянский народ ожидают лишь нищета, постоянный страх, на Армению разные страны будут смотреть исключительно как на форпост, использовать для достижения своих целей», - отметил он.

Агаджанов считает, что пока армянские руководители не избавятся «от наследия прошлого», Армения не будет иметь будущего. «Если же руководители Армении продолжат жить прошлым и не видеть суровых реалий современности, то это грозит Армении большими проблемами. И в этом будет виноват не армянский народ, а, прежде всего, всего руководители страны», - добавил Артур Агаджанов.

А.Азизов

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Тэги: АРМЕНИЯ, ТУРЦИЯ, МНЕНИЕ


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