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СНГ 19.08.2020 11:05

Для бастующих в Белоруссии собрано более $1,1 млн

Для работников бастующих белорусских предприятий, которые могут финансово пострадать из-за невыхода на работу, собрали помощь больше чем на $1,1 млн, сообщил портал tut.by со ссылкой на координатора забастовочного движения Андрея Стрижака.

Сообщается, что пожертвования сделали больше 21 тысячи человек. В число первых предприятий, работники которых получат финансовую поддержку физлиц и организаций, попали МТЗ, МЗКТ и "Гродно Азот".

Портал также сообщил, что продолжается сбор средств для пострадавших от действий силовиков при разгоне массовых акций протеста. По данным инициативы Support for Belarus собранная сумма превышает $2,6 млн.

Как сообщалось, на ряде крупных предприятий Белоруссии объявлены забастовки с политическими требованиями, в том числе протестующие требуют проведения повторных выборов президента.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: СМИРУССИЯ, БАСТУЮЩИЕ, ФИНПОДДЕРЖКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]