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Дальнее зарубежье 19.08.2020 10:46

Трамп не знакомился с последней частью доклада о российском вмешательстве в выборы

Президент США Дональд Трамп признался, что не читал выпущенную спецкомитетом Сената по разведке заключительную часть доклада по итогам расследования "российского следа" в американских выборах 2016 года.

"Я об этом ничего не знаю, я не читал", - заявил он журналистам в Аризоне.

При этом, по словам президента, он видел высказывание сенатора Марка Рубио, который заявил, что "Дональд Трамп ничего общего с ним не имеет, не имеет отношения к России", и поблагодарил Рубио за его слова.

Президент назвал "обманом, большим обманом" обвинения в его адрес в связях с Россией.

Во вторник спецкомитет Сената опубликовал последнюю часть доклада по итогам трехлетнего расследования приписываемого России вмешательства в выборы и связях команды Трампа с российскими представителями.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, ДОКЛАД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]