Трамп не знакомился с последней частью доклада о российском вмешательстве в выборы

Президент США Дональд Трамп признался, что не читал выпущенную спецкомитетом Сената по разведке заключительную часть доклада по итогам расследования "российского следа" в американских выборах 2016 года.

"Я об этом ничего не знаю, я не читал", - заявил он журналистам в Аризоне.

При этом, по словам президента, он видел высказывание сенатора Марка Рубио, который заявил, что "Дональд Трамп ничего общего с ним не имеет, не имеет отношения к России", и поблагодарил Рубио за его слова.

Президент назвал "обманом, большим обманом" обвинения в его адрес в связях с Россией.

Во вторник спецкомитет Сената опубликовал последнюю часть доклада по итогам трехлетнего расследования приписываемого России вмешательства в выборы и связях команды Трампа с российскими представителями.