В Славянске проведена эксгумация тел погибших во время боевых действий 2014 года

В Славянске сотрудниками полиции проведена эксгумация тел погибших во время боевых действий 2014 года, сообщает пресс-служба украинской полиции по Донецкой области.

"Большинство информации по эксгумации составляет тайну следствия. Предварительно известно, что останки принадлежат людям, которые погибли в 2014 году. У погибших взяты биологические образцы для проведения молекулярно-генетических экспертиз с возможностью в дальнейшем установить их личности. Соответствующие образцы будут направлены в Государственный научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины. Это позволит облегчить страдания людей, родные которых пропали без вести и которые шесть лет живут в неизвестности", - говорится в сообщении на официальном сайте Нацполиции в среду.

На раскопках присутствовали независимые эксперты по судебной медицине от Международного комитета Красного Креста. "Процедура длилась два дня и проходила по международным стандартам. Правоохранители использовали современные методы извлечения и транспортировки тел, чтобы обеспечить сохранение биообразцов и вещественных доказательств", - отметили в полиции Украины.