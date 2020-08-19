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СНГ 19.08.2020 10:29

В Славянске проведена эксгумация тел погибших во время боевых действий 2014 года

В Славянске сотрудниками полиции проведена эксгумация тел погибших во время боевых действий 2014 года, сообщает пресс-служба украинской полиции по Донецкой области.

"Большинство информации по эксгумации составляет тайну следствия. Предварительно известно, что останки принадлежат людям, которые погибли в 2014 году. У погибших взяты биологические образцы для проведения молекулярно-генетических экспертиз с возможностью в дальнейшем установить их личности. Соответствующие образцы будут направлены в Государственный научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины. Это позволит облегчить страдания людей, родные которых пропали без вести и которые шесть лет живут в неизвестности", - говорится в сообщении на официальном сайте Нацполиции в среду.

На раскопках присутствовали независимые эксперты по судебной медицине от Международного комитета Красного Креста. "Процедура длилась два дня и проходила по международным стандартам. Правоохранители использовали современные методы извлечения и транспортировки тел, чтобы обеспечить сохранение биообразцов и вещественных доказательств", - отметили в полиции Украины.

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Тэги: УКРАИНА, СЛАВЯНСК, ПОЛИЦИЯ, ЭКСГУМАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]