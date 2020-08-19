В Казахстане завершены доклинические исследования отечественной вакцины против COVID-19

Специалисты в Алматы завершили доклинические исследования казахстанской инактивированной вакцины QazCovid-in против коронавируса COVID-19.
Доклиническая проверка проводилась на базе лаборатории фармакологических испытаний территориального филиала Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий.
"Вакцина была тщательно проверена на безопасность и токсическое воздействие на организм животных при введении больших доз. Кроме того, в рамках данного исследования установлено отсутствие аллергической реакции и раздражающего действия в месте введения", - говорится сообщении центра, опубликованном в среду.
По данным центра, кроме общих методов исследования уровень безопасности вакцины был подтвержден гематологическими и биохимическими показателями крови. Также дана оценка влияния вакцины на работу внутренних органов животных.
"Результаты доклинического этапа исследования показали, что отечественная вакцина против COVID-19 не является токсичной и может быть применена на людях-добровольцах в дальнейших клинических испытаниях", - отмечается в сообщении.
"Для полной оценки безопасности и эффективности новой вакцины необходимы дальнейшие широкомасштабные клинические исследования, чтобы она могла применяться для вакцинирования казахстанцев. Только после проведения всех этапов исследования можно будет говорить о полной безопасности вакцины", - заявила заведующая лабораторией фармакологических испытаний центра Валентина Шнаукшта. Ее слова приводятся в сообщении.
"Все эксперименты были поставлены в собственном виварии Национального центра на разных видах экспериментальных животных", сообщает алматинский центр экспертизы лекарств.
Ранее Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала разработку казахстанских ученых и включила ее в перечень вакцин-кандидатов против COVID-19, которым разрешены доклинические исследования.
Инактивированную вакцину разработали сотрудники Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности. Ее создали на основе штамма вируса, выделенного у заболевших на территории Казахстана.
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