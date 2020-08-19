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Здравоохранение 19.08.2020 11:13

В Казахстане завершены доклинические исследования отечественной вакцины против COVID-19

Специалисты в Алматы завершили доклинические исследования казахстанской инактивированной вакцины QazCovid-in против коронавируса COVID-19.

Доклиническая проверка проводилась на базе лаборатории фармакологических испытаний территориального филиала Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий.

"Вакцина была тщательно проверена на безопасность и токсическое воздействие на организм животных при введении больших доз. Кроме того, в рамках данного исследования установлено отсутствие аллергической реакции и раздражающего действия в месте введения", - говорится сообщении центра, опубликованном в среду.

По данным центра, кроме общих методов исследования уровень безопасности вакцины был подтвержден гематологическими и биохимическими показателями крови. Также дана оценка влияния вакцины на работу внутренних органов животных.

"Результаты доклинического этапа исследования показали, что отечественная вакцина против COVID-19 не является токсичной и может быть применена на людях-добровольцах в дальнейших клинических испытаниях", - отмечается в сообщении.

"Для полной оценки безопасности и эффективности новой вакцины необходимы дальнейшие широкомасштабные клинические исследования, чтобы она могла применяться для вакцинирования казахстанцев. Только после проведения всех этапов исследования можно будет говорить о полной безопасности вакцины", - заявила заведующая лабораторией фармакологических испытаний центра Валентина Шнаукшта. Ее слова приводятся в сообщении.

"Все эксперименты были поставлены в собственном виварии Национального центра на разных видах экспериментальных животных", сообщает алматинский центр экспертизы лекарств.

Ранее Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала разработку казахстанских ученых и включила ее в перечень вакцин-кандидатов против COVID-19, которым разрешены доклинические исследования.

Инактивированную вакцину разработали сотрудники Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности. Ее создали на основе штамма вируса, выделенного у заболевших на территории Казахстана.

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Тэги: КАЗАХСТАН, КОРОНАВИРУС, ВАКЦИНА, ИССЛЕДОВАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]