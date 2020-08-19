Соглашение о ЗСТ между ЕАЭС и Израилем может быть подписано до конца года - израильский дипломат

Соглашение о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) между ЕАЭС и Израилем может быть заключено до конца года, считает временный поверенный в делах страны в РФ Яков Ливне.

"Во время пандемии не было возможности проводить личные встречи между экспертами сторон, но, несмотря на это, продолжается процесс переговоров между ними в режиме онлайн. Изначально говорилось, что уже в текущем году договор будет заключен. Я надеюсь, что это так и произойдет", - сказал Ливне в интервью "Интерфаксу".

Он отметил, что работа по соглашению ведется, политических препятствий для его заключения нет, в настоящее время специалисты с двух сторон продолжают согласование всех деталей.

"Как только этот процесс закончится, мы сможем подписать этот договор. Я надеюсь, что это будет в текущем году", - добавил дипломат.

По его словам, договор о зоне свободной торговли с ЕАЭС крайне важен для Израиля.

"Как показывает практика, когда подписывается такого рода договор, объем торговли очень серьезно возрастает - на десятки процентов, иногда даже в разы, так что можно посчитать и понять, что это будет очень важный вклад в наши торговые, деловые связи. Такой договор предусматривает снижение тарифов и других ограничений для торговли. Так что я уверен в том, что, когда такой договор будет подписан, это будет очень серьезный вклад в наши экономические отношения", - сказал Ливне.

В ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.