Соглашение о ЗСТ между ЕАЭС и Израилем может быть подписано до конца года - израильский дипломат

Соглашение о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) между ЕАЭС и Израилем может быть заключено до конца года, считает временный поверенный в делах страны в РФ Яков Ливне.
"Во время пандемии не было возможности проводить личные встречи между экспертами сторон, но, несмотря на это, продолжается процесс переговоров между ними в режиме онлайн. Изначально говорилось, что уже в текущем году договор будет заключен. Я надеюсь, что это так и произойдет", - сказал Ливне в интервью "Интерфаксу".
Он отметил, что работа по соглашению ведется, политических препятствий для его заключения нет, в настоящее время специалисты с двух сторон продолжают согласование всех деталей.
"Как только этот процесс закончится, мы сможем подписать этот договор. Я надеюсь, что это будет в текущем году", - добавил дипломат.
По его словам, договор о зоне свободной торговли с ЕАЭС крайне важен для Израиля.
"Как показывает практика, когда подписывается такого рода договор, объем торговли очень серьезно возрастает - на десятки процентов, иногда даже в разы, так что можно посчитать и понять, что это будет очень важный вклад в наши торговые, деловые связи. Такой договор предусматривает снижение тарифов и других ограничений для торговли. Так что я уверен в том, что, когда такой договор будет подписан, это будет очень серьезный вклад в наши экономические отношения", - сказал Ливне.
В ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.
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