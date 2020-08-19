Израиль видит в деятельности Ирана в Сирии угрозу своей безопасности

Израиль обеспокоен деятельностью Ирана в Сирии, обсуждает эти вопросы с Россией, заявил временный поверенный в делах страны в РФ Яков Ливне.

"То, что Иран пытается делать в Сирии, является очень серьезным вызовом для безопасности Государства Израиль. Мы будем делать все необходимое для того, чтобы такая угроза не смогла осуществиться", - сказал Ливне в интервью "Интерфаксу".

Он отметил, что в последнее время "очевидны попытки Ирана и его "прокси" вернуть свое присутствие вдоль границы с Израилем, в том числе в районе Голанских высот".

"Мы также наблюдаем активность иранского режима в поддержке проиранских формирований и "Хезболлы". В последний месяц, к сожалению, были предприняты как минимум две попытки пересечь израильскую государственную границу и совершить теракты против израильских граждан. Мы также видим, что продолжается транспортировка оружия иранцами через Сирию в руки "Хезболлы" - речь идет о высокоточных ракетах, а это серьезная опасность, против которой мы не раз выступали", - добавил дипломат.

Он отметил, что эти темы обсуждаются между Израилем и Россией на высоком уровне. "В том числе об этом шла речь недавно в разговоре между министрами обороны России и Израиля Сергеем Шойгу и Бени Ганцем. Это события, на которые мы обращаем большое внимание и действуем соответственно", - сказал Ливне.