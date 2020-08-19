AzerGold начал подготовку к изучению перспективных структур и цифровизации данных по месторождению желруды в Дашкесане

ЗАО "AzerGold" отбирает компанию для поисковых и полевых работ на перспективных структурах, говорится в объявлении общества.
Отбор проводится методом опроса. Объем работ, которые должна будет осуществить выбранная компания, включает: цифровизацию геологических данных по месторождению железной руды в Дашкесанском районе Азербайджана, проведение топографической съемки, поисковые работы и полевые исследования на перспективных структурах.
Желающие принять участие в опросе, могут представить свои предложения до 15:00 21 августа.
Телефон для справок: 012-505-02-02. Контактное лицо: Айгюль Тагиева.
Как сообщалось, президент Азербайджана Ильхам Алиев 6 августа 2020 года подписал распоряжение о мерах по разработке железорудного месторождения в Дашкесане.
Согласно распоряжению, ЗАО «AzerGold» получит 3 млн манатов для начала подготовки первичного документа оценки месторождения. Средства будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2020 год.
Кроме этого, Минэкономики поручено предусмотреть средства в госбюджете на 2021 год для завершения данной оценки.
ЗАО "AzerGold" создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.
Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемеден и бассейна Кюрякчай.
Н.Аббасова
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