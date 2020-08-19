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Инфраструктура и тендеры 19.08.2020 10:52

AzerGold начал подготовку к изучению перспективных структур и цифровизации данных по месторождению желруды в Дашкесане

ЗАО "AzerGold" отбирает компанию для поисковых и полевых работ на перспективных структурах, говорится в объявлении общества.

Отбор проводится методом опроса. Объем работ, которые должна будет осуществить выбранная компания, включает: цифровизацию геологических данных по месторождению железной руды в Дашкесанском районе Азербайджана, проведение топографической съемки, поисковые работы и полевые исследования на перспективных структурах.

Желающие принять участие в опросе, могут представить свои предложения до 15:00 21 августа.

Телефон для справок: 012-505-02-02. Контактное лицо: Айгюль Тагиева.

Как сообщалось, президент Азербайджана Ильхам Алиев 6 августа 2020 года подписал распоряжение о мерах по разработке железорудного месторождения в Дашкесане.

Согласно распоряжению, ЗАО «AzerGold» получит 3 млн манатов для начала подготовки первичного документа оценки месторождения. Средства будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2020 год.

Кроме этого, Минэкономики поручено предусмотреть средства в госбюджете на 2021 год для завершения данной оценки.

ЗАО "AzerGold" создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.

Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемеден и бассейна Кюрякчай.

Н.Аббасова

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: AZERGOLD, ИССЛЕДОВАНИЯ, ТЕНДЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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