В Армении число зараженных коронавирусом превысило 42 тыс. человек, умерли около 1,1 тыс

Медики в Армении за минувшие сутки выявили коронавирус у 210 человек, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 42056, сообщает в среду единый информационный центр республики.

Накануне сообщалось о 145 новых больных за сутки.

По данным центра, скончались еще пять пациентов с COVID-19, общее число летальных исходов после заражения коронавирусом в Армении достигло 1082 человек. "Из них 833 человек умерли непосредственно от коронавируса, еще 249 зараженных скончались по иным причинам", - отмечается в сообщении.

Выздоровели после коронавируса 35 тыс. 226 человек (+244 за сутки).

За минувшие сутки в Армении проведено 1 тыс. 906 тестов на COVID-19.