В Армении число зараженных коронавирусом превысило 42 тыс. человек, умерли около 1,1 тыс

Медики в Армении за минувшие сутки выявили коронавирус у 210 человек, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 42056, сообщает в среду единый информационный центр республики.
Накануне сообщалось о 145 новых больных за сутки.
По данным центра, скончались еще пять пациентов с COVID-19, общее число летальных исходов после заражения коронавирусом в Армении достигло 1082 человек. "Из них 833 человек умерли непосредственно от коронавируса, еще 249 зараженных скончались по иным причинам", - отмечается в сообщении.
Выздоровели после коронавируса 35 тыс. 226 человек (+244 за сутки).
За минувшие сутки в Армении проведено 1 тыс. 906 тестов на COVID-19.
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