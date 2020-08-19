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Регион 19.08.2020 11:00

В Армении число зараженных коронавирусом превысило 42 тыс. человек, умерли около 1,1 тыс

Медики в Армении за минувшие сутки выявили коронавирус у 210 человек, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 42056, сообщает в среду единый информационный центр республики.

Накануне сообщалось о 145 новых больных за сутки.

По данным центра, скончались еще пять пациентов с COVID-19, общее число летальных исходов после заражения коронавирусом в Армении достигло 1082 человек. "Из них 833 человек умерли непосредственно от коронавируса, еще 249 зараженных скончались по иным причинам", - отмечается в сообщении.

Выздоровели после коронавируса 35 тыс. 226 человек (+244 за сутки).

За минувшие сутки в Армении проведено 1 тыс. 906 тестов на COVID-19.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, ВИРУС, ДАННЫЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]