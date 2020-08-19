4,83 тыс. новых случаев COVID-19 в РФ, 117 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 4,83 тыс. случаев, умерли за сутки 117 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 4 828 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1230 (25,5%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
Четвертый день подряд прирост держится ниже отметки в 5 тыс. инфицированных. Накануне во вторник в России было зафиксировано 4748 новых случаев - минимальное значение с апреля.
Нарастающим итогом в России зарегистрирован 937 321 случай коронавирусной инфекции, 15 989 умерших и 749 423 выписанных (6 795 выписаны за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 171 909.
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