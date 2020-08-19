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СНГ 19.08.2020 11:30

4,83 тыс. новых случаев COVID-19 в РФ, 117 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 4,83 тыс. случаев, умерли за сутки 117 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 4 828 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1230 (25,5%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Четвертый день подряд прирост держится ниже отметки в 5 тыс. инфицированных. Накануне во вторник в России было зафиксировано 4748 новых случаев - минимальное значение с апреля.

Нарастающим итогом в России зарегистрирован 937 321 случай коронавирусной инфекции, 15 989 умерших и 749 423 выписанных (6 795 выписаны за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 171 909.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, COVID, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]