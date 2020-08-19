Азербайджан в I полугодии увеличил выручку от экспорта золота на 21,8%

Азербайджан в I-ом полугодии 2020 года экспортировал на мировые рынки 2 тыс. 147,85 кг золота, что на 6,6% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.
Стоимость экспортированного в первом полугодии 2020 года золота составила $85 млн 747,78 тыс. (рост на 21,8%).
Весь объем золота в I-ом полугодии 2020 года экспортирован в Швейцарию.
В 2019 году Азербайджан экспортировал 4 тыс. 802,44 кг золота на сумму $172 млн 435,3 тыс.
Добыча золота в Азербайджане в настоящее время осуществляется двумя компаниями. В частности, 21 августа 1997 года Азербайджан подписал контракт, предусматривающий разработку 6 месторождений. Доля Азербайджана в контракте составляет 51%, Anglo Asian Mining PLC - 49%. Согласно контракту, в целом с этих месторождений планируется добыть 400 тонн золота.
Добыча первого золота началась в 2009 году с месторождения Гедабек, добыча серебра - в 2010 году. С месторождения Гоша добыча золота началась в третьем квартале 2013 года. Также компания летом 2015 года ввела в разработку золотоносный рудник Гадир, в сентябре 2017 года - рудник Угур.
Кроме этого, добычей золота занимается ЗАО "AzerGold", созданное указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.
Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемеден и бассейна Кюрякчай.
Н.Аббасова
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