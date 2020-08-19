Более 250 российских туристов побывали на Мальдивах за месяц после открытия

Более 250 российских туристов побывали на Мальдивском архипелаге после 15 июля, когда острова открылись для иностранных гостей, следует из статистики департамента иммиграции республики.

По данным ведомства, за первые две недели июля на архипелаг приехали 58 российских туристов, а за первую половину августа - 193.

Для въезда на Мальдивы туристам не нужны справки о тестах на COVID-19 и не нужно проходить карантин. Единственное ограничение - они должны оставаться одном и том же отеле в течение всего отдыха.

Всего за месяц на Мальдивы приехало 5,2 тыс. иностранных туристов. Лидируют по численности граждане ОАЭ, Великобритании и США, россияне - на шестом месте.

Прямых рейсов из российских аэропортов на архипелаг пока нет. Как сообщалось, российские туристы добираются на Мальдивы с двумя пересадками, чаще всего через Стамбул и столицу Катара Доху.

Как рассказала порталу "Интерфакс-Туризм" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, туроператоры очень надеются, что российские власти объявят о возобновлении авиасообщения с архипелагом заранее. Иначе у них возникнут трудности с бронированием отелей на зимний сезон и особенно новогодние каникулы из-за конкуренции с другими европейскими рынками.

В 2019 году на архипелаге отдохнуло 83,4 тыс. российских граждан, что стало рекордом. Россияне заняли шестое место по численности среди иностранных туристов.