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Здравоохранение 19.08.2020 18:49

Regeneron и Roche планируют совместно производить препарат от коронавируса

Американская биофармацевтическая компания Regeneron Pharmaceuticals Inc. и швейцарская Roche Holding AG договорились о совместной разработке, производстве и реализации препарата от коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщается в пресс-релизе Regeneron, сотрудничество с Roche позволит по меньшей мере в 3,5 раза увеличить мощности производства экспериментального препарата REGN-COV2, который начала разрабатывать американская компания.

Препарат, который, как полагает Regeneron, сможет применяться как для лечения пациентов, которые уже имеют симптомы COVID-19, так и для профилактики заболевания, находится на этапе клинических испытаний.

По условиям соглашения компаний, Regeneron займется дистрибуцией в США, в то время как Roche будет ответственна за регистрацию и реализацию препарата за пределами Штатов.

Как отмечает The Wall Street Journal, Regeneron и Roche обычно конкурируют на мировых рынках.

"Мы раскрываем нашу технологию и делимся ей с конкурентом, чтобы поставить максимальное количество доз (препарата - ИФ) жителям США", - сказал главный исполнительный директор Regeneron Леонард Шлейфер.

Результаты испытаний препарата от COVID-19 ожидаются уже в сентябре, пишет WSJ. Regeneron может подать заявку на его регистрацию в США до конца года.

В американской компании ожидают получить 50-60% прибыли от реализации препарата. Regeneron и Roche рассчитывают ежегодно производить от 650 тыс. до 2 млн доз.

Акции Roche в среду дорожают на 0,6%. Котировки Regeneron снижаются на 0,1% на предварительных торгах в Нью-Йорке.

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Тэги: CША, ШВЕЙЦАРИЯ, ФАРМКОМПАНИИ, ПРЕПАРАТ, КОРОНАВИРУС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]