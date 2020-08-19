Regeneron и Roche планируют совместно производить препарат от коронавируса

Американская биофармацевтическая компания Regeneron Pharmaceuticals Inc. и швейцарская Roche Holding AG договорились о совместной разработке, производстве и реализации препарата от коронавирусной инфекции COVID-19.
Как сообщается в пресс-релизе Regeneron, сотрудничество с Roche позволит по меньшей мере в 3,5 раза увеличить мощности производства экспериментального препарата REGN-COV2, который начала разрабатывать американская компания.
Препарат, который, как полагает Regeneron, сможет применяться как для лечения пациентов, которые уже имеют симптомы COVID-19, так и для профилактики заболевания, находится на этапе клинических испытаний.
По условиям соглашения компаний, Regeneron займется дистрибуцией в США, в то время как Roche будет ответственна за регистрацию и реализацию препарата за пределами Штатов.
Как отмечает The Wall Street Journal, Regeneron и Roche обычно конкурируют на мировых рынках.
"Мы раскрываем нашу технологию и делимся ей с конкурентом, чтобы поставить максимальное количество доз (препарата - ИФ) жителям США", - сказал главный исполнительный директор Regeneron Леонард Шлейфер.
Результаты испытаний препарата от COVID-19 ожидаются уже в сентябре, пишет WSJ. Regeneron может подать заявку на его регистрацию в США до конца года.
В американской компании ожидают получить 50-60% прибыли от реализации препарата. Regeneron и Roche рассчитывают ежегодно производить от 650 тыс. до 2 млн доз.
Акции Roche в среду дорожают на 0,6%. Котировки Regeneron снижаются на 0,1% на предварительных торгах в Нью-Йорке.
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