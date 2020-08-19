Финляндия вновь ужесточила пограничный контроль с рядом стран ЕС из-за коронавируса

Финляндия исключила ряд стран ЕС из "зеленого списка" из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, передают в среду европейские СМИ.

"Политика Финляндии по пограничному контролю жесточайшая в Европейском Союзе, поскольку мы хотим сохранить относительно благоприятную обстановку в Финляндии", - заявила на пресс-конференции глава МВД Мария Охисало.

Начиная с 24 августа, границы Финляндии будут закрыты для путешественников из Исландии, Греции, Мальты, Германии, Норвегии, Дании, Ирландии, Кипра, Сан-Марино, а также из Японии. Граждане страны, которые вернутся из этих стран, должны будут отправиться на двухнедельную изоляцию.

Свободно въехать в Финляндию теперь могут только пассажиры, прибывающие из Италии, Венгрии, Словакии, Эстонии и Литвы. Среди не-европейских стран в "зеленом списке" Грузия, Руанда, Южная Корея.