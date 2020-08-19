Глава МИД Белоруссии обсудил с испанской коллегой поддержание диалога Минска с ЕС

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в среду обсудил с министром иностранных дел Испании Аранчей Гонсалес Лайя ситуацию в республике после президентских выборов и перспективы дальнейшего взаимодействия, сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.
"В ходе (телефонной - ИФ) беседы главы внешнеполитических ведомств обменялись информацией о складывающейся ситуации после президентских выборов в Беларуси и перспективах дальнейшего взаимодействия", - проинформировали в МИД.
"Собеседники сошлись во мнении относительно важности эволюционного, поступательного развития страны без вмешательства внешних сил. Стороны выразили заинтересованность в сохранении каналов коммуникации, продолжении рабочих контактов и поддержании двустороннего диалога Беларуси с Европейским союзом", - говорится в сообщении.
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