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СНГ 19.08.2020 16:34

Глава МИД Белоруссии обсудил с испанской коллегой поддержание диалога Минска с ЕС

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в среду обсудил с министром иностранных дел Испании Аранчей Гонсалес Лайя ситуацию в республике после президентских выборов и перспективы дальнейшего взаимодействия, сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

"В ходе (телефонной - ИФ) беседы главы внешнеполитических ведомств обменялись информацией о складывающейся ситуации после президентских выборов в Беларуси и перспективах дальнейшего взаимодействия", - проинформировали в МИД.

"Собеседники сошлись во мнении относительно важности эволюционного, поступательного развития страны без вмешательства внешних сил. Стороны выразили заинтересованность в сохранении каналов коммуникации, продолжении рабочих контактов и поддержании двустороннего диалога Беларуси с Европейским союзом", - говорится в сообщении.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ИСПАНИЯ, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]