Норвегия решила выслать российского дипломата в связи со шпионским скандалом

В МИД Норвегии приняли решение выслать российского дипломата в связи с недавним шпионским скандалом, сообщают в среду норвежские СМИ.

"Мы проинформировали российского посла о том, что сотрудник российского посольства нежелателен в качестве дипломата, и его попросили покинуть Норвегию", - заявила представитель министерства иностранных дел Сири Свендсен.

Она заявила, что этот человек вовлечен в деятельность, "несовместимую со статусом дипломата".

При этом Свендсен напомнила, что Осло и Москва плодотворно сотрудничают в ряде сфер и, как отмечают СМИ, не стала спекулировать на тему возможного влияния шпионского скандала на двусторонние отношения.

"Норвегия и Россия активно сотрудничают во многих сферах. Мы считаем это сотрудничество стабильным. И мы не считаем правильным спекулировать на тему, как эта история может повлиять на двусторонние отношения", - сказала представитель МИД Норвегии.

По данным СМИ, высылаемый дипломат работает в торгпредстве РФ в Норвегии. До конца недели он должен покинуть страну. Других данных о нем не приводится.

В конце прошлой недели полиция в Осло задержала гражданина Норвегии по подозрению в передаче иностранному государству информации, которая может нанести ущерб национальным интересам Норвегии. Его задержали после встречи с человеком, предположительно, являющегося сотрудником российской разведки.

В настоящее время подозреваемый остается под стражей.

В компании по сертификации судов DNV GL, в которой работал этот человек, заявили, что сотрудник, арестованный и обвиненный в шпионаже, работал над проектом по 3D-печати. В компании подчеркнули, что у него не было доступа к секретным данным, и он не работал над проектами для оборонной промышленности, для вооруженных сил или для других правительственных агентств, где такой допуск является обязательным условием. Также в компании отметили, что он никогда не занимал руководящие должности и что работал только над ограниченным количеством проектов.