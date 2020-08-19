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СНГ 19.08.2020 17:43

Путин и Лукашенко координируют действия в рамках российско-белорусских договоров - пресс-секретарь президента Белоруссии

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин координируют свои действия в рамках ранее заключенных сторонами договоров, сообщила пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт.

"Как все мы прекрасно знаем, сейчас идут консультации президентов Беларуси и России. Главы государств координируют свои действия в первую очередь в рамках заключенных договоров, это и Союзное государство, ОДКБ. Состоялось несколько телефонных разговоров, в том числе сегодня", - сказала Эйсмонт в среду в эфире телеканала "Россия-1".

В данной связи, по ее словам, Лукашенко не видит смысла в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель.

"Вот скажите - как это будет выглядеть, если параллельно с переговорами с Путиным президент Беларуси будет еще и с Меркель что-то обсуждать. По нашему мнению, по меньшей мере, не солидно", - заметила она.

В последние дни лидеры России и Белоруссии провели несколько телефонных разговоров.

В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что частые телефонные разговоры между лидерами России и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко являются нормальным явлением, учитывая разворачивающиеся в республике события.

"Это совершенно нормально, когда главы двух государств находятся в процессе постоянного регулярного обмена мнениями на фоне таких ситуаций, которые сейчас разворачиваются в Белоруссии", - сказал Песков журналистам в среду на просьбу объяснить, чем обусловлены участившиеся в последнее время телефонные контакты между двумя лидерами.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ, КООРДИНАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]