Путин и Лукашенко координируют действия в рамках российско-белорусских договоров - пресс-секретарь президента Белоруссии

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин координируют свои действия в рамках ранее заключенных сторонами договоров, сообщила пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт.

"Как все мы прекрасно знаем, сейчас идут консультации президентов Беларуси и России. Главы государств координируют свои действия в первую очередь в рамках заключенных договоров, это и Союзное государство, ОДКБ. Состоялось несколько телефонных разговоров, в том числе сегодня", - сказала Эйсмонт в среду в эфире телеканала "Россия-1".

В данной связи, по ее словам, Лукашенко не видит смысла в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель.

"Вот скажите - как это будет выглядеть, если параллельно с переговорами с Путиным президент Беларуси будет еще и с Меркель что-то обсуждать. По нашему мнению, по меньшей мере, не солидно", - заметила она.

В последние дни лидеры России и Белоруссии провели несколько телефонных разговоров.

В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что частые телефонные разговоры между лидерами России и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко являются нормальным явлением, учитывая разворачивающиеся в республике события.

"Это совершенно нормально, когда главы двух государств находятся в процессе постоянного регулярного обмена мнениями на фоне таких ситуаций, которые сейчас разворачиваются в Белоруссии", - сказал Песков журналистам в среду на просьбу объяснить, чем обусловлены участившиеся в последнее время телефонные контакты между двумя лидерами.