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СНГ 19.08.2020 18:30

Глава эстонской делегации в ПАСЕ призвала Лукашенко подать в отставку

Делегация Эстонии в ПАСЕ присоединилась к критическим заявлениям других государств-членов ассамблеи по поводу Белоруссии, сообщила в среду пресс-служба эстонского парламента.

"В сложившейся ситуации Александр Лукашенко должен сделать все для того, чтобы остановить насилие по отношению к политзаключенным. Он мог бы также подать в отставку. Невозможно представить, как он может оставаться президентом после того, как и элита, и рабочий класс Беларуси выразили свою волю", - сказала руководитель делегации Мария Юферева-Скуратовски.

Она добавила, что делегация Эстонии поддерживает организацию новых прозрачных выборов в Белоруссии.

По мнению эстонской делегации, голосование и подсчет голосов на президентских выборах в Белоруссии не отвечают международным стандартам голосования и не отражают свободную волю народа республики.

Делегаты ПАСЕ осудили применение насилия против участников мирных сборищ и призывают власти Белоруссии безотлагательно освободить всех незаконно задержанных.

Они призывали стороны к мирному диалогу и подтверждают свою готовность к предоставлению платформы для переговоров. В своем заявлении они предупреждают Российскую Федерацию о недопустимости вмешательства во внутренние дела Белоруссии.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, ПАСЕ, ДЕЛЕГАЦИЯ, БЕЛОРУССИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]