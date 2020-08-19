Глава эстонской делегации в ПАСЕ призвала Лукашенко подать в отставку

Делегация Эстонии в ПАСЕ присоединилась к критическим заявлениям других государств-членов ассамблеи по поводу Белоруссии, сообщила в среду пресс-служба эстонского парламента.

"В сложившейся ситуации Александр Лукашенко должен сделать все для того, чтобы остановить насилие по отношению к политзаключенным. Он мог бы также подать в отставку. Невозможно представить, как он может оставаться президентом после того, как и элита, и рабочий класс Беларуси выразили свою волю", - сказала руководитель делегации Мария Юферева-Скуратовски.

Она добавила, что делегация Эстонии поддерживает организацию новых прозрачных выборов в Белоруссии.

По мнению эстонской делегации, голосование и подсчет голосов на президентских выборах в Белоруссии не отвечают международным стандартам голосования и не отражают свободную волю народа республики.

Делегаты ПАСЕ осудили применение насилия против участников мирных сборищ и призывают власти Белоруссии безотлагательно освободить всех незаконно задержанных.

Они призывали стороны к мирному диалогу и подтверждают свою готовность к предоставлению платформы для переговоров. В своем заявлении они предупреждают Российскую Федерацию о недопустимости вмешательства во внутренние дела Белоруссии.