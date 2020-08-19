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Дальнее зарубежье 19.08.2020 20:12

Устроитель ДТП в Берлине публиковал в соцсетях информацию о своих планах

Немецкие следователи полагают, что выходец из Ирака, устроивший ДТП в Берлине, планировал теракт, передают европейские СМИ.

Мужчина в своих социальных сетях публиковал информацию, на основании которой следователи пришли к такому выводу. В частности, он публиковал фотографии автомобиля, на котором совершил наезд на автобане, и подписывал их религиозными цитатами и высказываниями.

Однако, связей с какими-либо террористическими группировками они пока не обнаружили.

Ранее среду "Дойче велле" со ссылкой на заявление представителя генпрокуратуры Берлина Мартина Штельтнера сообщила, что виновник серии аварий, произошедших накануне вечером на одном из автобанов Берлина, оказался сторонником радикального ислама. Пострадали в ДТП шесть человек, три человека получили серьезные травмы.

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Тэги: ФРГ, ДТП, МОТИВ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]