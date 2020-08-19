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СНГ 19.08.2020 16:48

Белоруссия потеряет четверть ВВП в случае отказа от Союзного государства с РФ - помощник Лукашенко

Кооперация Белоруссии с Россией в рамках Союзного государства формирует более 50% ВВП республики (около $60 млрд в год - ИФ), выход из союза приведет к значительным потерям для белорусской экономики, заявил помощник президента Беларуси по финансово-кредитной системе, доктор экономических наук Валерий Бельский.

"Предположим, что в стране начнут реализовываться те посылы, которые сформулировала Светлана Тихановская (экс-кандидат на выборах, которую оппозиция считает президентом - ИФ). Например: "Я считаю, что Беларуси не нужно Союзное государство". Предсказуемый итог - утрата позиций на российском рынке, одномоментный переход на мировые цены на нефть и газ. Учитывая, что кооперация с Россией формирует более 50% ВВП, примерно половину от этой величины сразу стоит списать с нашего баланса. Благосостояние просядет в той же пропорции, как минимум", - говорится в публикации Бельского на сайте госагентства БелТА.

Он оценил текущий ущерб от протестных акций в стране на уровне $0,5 млрд.

"Потери от протестных акций - это не те 500 тыс. белорусских рублей, которые затрачены на восстановление клумб и газонов. Текущий ущерб уже составил не менее $500 млн. Отсроченный исчисляется миллиардами. Нарушены устои создаваемой годами системы зарубежного кредитования, пострадала инвестиционная привлекательность страны, обсуждаются санкции", - заявил Бельский.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]