Белоруссия потеряет четверть ВВП в случае отказа от Союзного государства с РФ - помощник Лукашенко

Кооперация Белоруссии с Россией в рамках Союзного государства формирует более 50% ВВП республики (около $60 млрд в год - ИФ), выход из союза приведет к значительным потерям для белорусской экономики, заявил помощник президента Беларуси по финансово-кредитной системе, доктор экономических наук Валерий Бельский.

"Предположим, что в стране начнут реализовываться те посылы, которые сформулировала Светлана Тихановская (экс-кандидат на выборах, которую оппозиция считает президентом - ИФ). Например: "Я считаю, что Беларуси не нужно Союзное государство". Предсказуемый итог - утрата позиций на российском рынке, одномоментный переход на мировые цены на нефть и газ. Учитывая, что кооперация с Россией формирует более 50% ВВП, примерно половину от этой величины сразу стоит списать с нашего баланса. Благосостояние просядет в той же пропорции, как минимум", - говорится в публикации Бельского на сайте госагентства БелТА.

Он оценил текущий ущерб от протестных акций в стране на уровне $0,5 млрд.

"Потери от протестных акций - это не те 500 тыс. белорусских рублей, которые затрачены на восстановление клумб и газонов. Текущий ущерб уже составил не менее $500 млн. Отсроченный исчисляется миллиардами. Нарушены устои создаваемой годами системы зарубежного кредитования, пострадала инвестиционная привлекательность страны, обсуждаются санкции", - заявил Бельский.