Вспышка COVID-19 зафиксирована на платформе БКЕ на Каспии

Одиннадцать человек с платформы на Каспии вертолетом госпитализированы в больницу Астрахани с коронавирусом, один находится в тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения региона Василий Спирин журналистам в ходе брифинга.
"Задача - купировать очаги, которые возникают в различных местах региона. В частности, на одной из платформ нефтедобывающей компании в Каспийском море обнаружен очаг. Вертолетом доставили с платформы в больницу 11 человек. Один из них в тяжелом состоянии. Плюс одного (сотрудника компании - ИФ) мы из Астрахани госпитализировали", - сказал Спирин.
В пресс-службе Минздрава региона агентству уточнили, что зараженные вывезены с самоподъемной плавучей буровой установки (СПБУ) "Нептун".
Как сообщалось, "Нептун", принадлежащая ООО "Буровая компания Евразия шельф" ("БКЕ Шельф"), подрядчику НК "ЛУКОЙЛ", задействована нефтекомпанией в работах по изучению нового участка на юге акватории Каспия в пределах Восточно-Сулакского вала - структур Хазри и Титонская.
ООО "БКЕ Шельф" входит в Eurasia Drilling Company, которая владеет обществом через Cypress Oilfield Holdings Limited. Eurasia Drilling специализируется на бурении в России как на суше, так и на шельфе, имеет в парке 4 собственных СПБУ, которые законтрактованы для бурения на Каспии. Кроме того, компания работает в странах СНГ и Северном Ираке.
"Интерфаксу" не удалось связаться с ООО "БКЕ Шельф" и Eurasia Drilling Company для получения комментария.
По последним данным, Eurasia Drilling контролируют глава компании Александр Джапаридзе (около 31% акций) и его партнер - бывший глава "Роснефти" Александр Путилов (22,4%). Небольшой пакет принадлежит главе "ЛУКОЙЛа" Вагиту Алекперову.
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