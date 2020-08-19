Координационный совет белорусской оппозиции сформировал президиум

Координационный совет белорусской оппозиции, созданный сторонниками экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской с целью транзита власти в стране, сформировал в среду президиум.
"Сегодня Координационным советом был выбран президиум совета. В него вошли Светлана Алексиевич (нобелевский лауреат по литературе - ИФ), Лилия Власова (международный медиатор - ИФ), Сергей Дылевский (представитель стачкома Минского тракторного завода - ИФ), Максим Знак (юрист - ИФ), Ольга Ковалькова (доверенное лицо Тихановской - ИФ), Мария Колесникова (координатор штаба Виктора Бабарико, соратница Тихановской - ИФ), Павел Латушко (экс-директор Купаловского театра - ИФ)", - сообщила пресс-служба совета.
В среду проходит первое заседание Координационного совета.
В Белоруссии уже больше недели продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Выборы состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%.
Всего в ходе акций протеста были задержаны около 7 тыс. человек. Один человек погиб на акции протеста, один - после задержания. К настоящему времени часть задержанных освобождена.
С 13 августа протесты начались на многих белорусских промпредприятиях.
В понедельник, 17 августа, Лукашенко допустил возможность проведения новых выборов главы государства после принятия новой Конституции.
Белорусская оппозиция на днях сформировала координационный совет по транзиту власти во главе с экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской.
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