400 граждан Азербайджана вернулись на родину из Дагестана

Во вторник 400 азербайджанских граждан вернулись на родину через границу с Дагестаном, сообщают дагестанские СМИ.
"18 августа еще 400 азербайджанских граждан, находившихся в пункте временного размещения на границе Магарамкентского и Дербентского районов, отправились на родину через организованный в Дагестане спецкоридор на границе с Азербайджаном", - отмечается в сообщении.
Согласно информации, следующие рейсы по возвращению азербайджанских граждан на родину планируются осуществлять каждый вторник.
Х.Насирзаде
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