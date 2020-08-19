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Социум 19.08.2020 17:10

400 граждан Азербайджана вернулись на родину из Дагестана

Во вторник 400 азербайджанских граждан вернулись на родину через границу с Дагестаном, сообщают дагестанские СМИ.

"18 августа еще 400 азербайджанских граждан, находившихся в пункте временного размещения на границе Магарамкентского и Дербентского районов, отправились на родину через организованный в Дагестане спецкоридор на границе с Азербайджаном", - отмечается в сообщении.

Согласно информации, следующие рейсы по возвращению азербайджанских граждан на родину планируются осуществлять каждый вторник.

Х.Насирзаде

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Тэги: ДАГЕСТАН, ГРАНИЦА, ВОЗВРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]