Меркель не признает результаты выборов в Белоруссии, призывает задействовать ОБСЕ в решении кризиса

Прошедшие в Белоруссии президентские выборы нельзя считать действительными, а для решения политического кризиса в стране нужно задействовать ОБСЕ, заявила в среду канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Мы не можем признать результаты выборов в Белоруссии", - приводит агентство Bloomberg ее слова по итогам внеочередного саммита ЕС, посвященного ситуации в Белоруссии.

"ОБСЕ может сыграть важную роль в диалоге по Белоруссии", - также сказала она.

По мнению Меркель, выборы в Белоруссии нельзя считать свободными и честными.

Она добавила, что лиц, задержанных в ходе акций протеста в Белоруссии, следует отпустить немедленно без всяких условий.

В Белоруссии уже больше недели продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Выборы состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Тихановскую - 10,12%.

Всего в ходе акций протеста были задержаны около 7 тыс. человек.

С 13 августа протесты начались на многих белорусских промпредприятиях.