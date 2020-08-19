ЕС не признаёт результатов выборов в Белоруссии

В ЕС обеспокоены развитием ситуации в Белоруссии после президентских выборов, заявил в среду председатель Европейского совета Шарль Мишель по окончании встречи Евросовета, на которой рассматривалась эта тема.
"Сегодня мы встретились в режиме видеоконференции для того, чтобы указать на все более вызывающую обеспокоенность ситуацию в Белоруссии. 9 августа в Белоруссии прошли выборы, они не были ни свободными, ни справедливыми, они не соответствовали международным стандартам, и мы не признаем его результатов", - сказал он.
По словам Мишеля, "ЕС солидарен с народом Белоруссии и не признает безнаказанности".
"Народ Белоруссии заслуживает лучшего. Он заслуживает того, чтобы демократически выбирать своих руководителей, и определять свое будущее", - отметил глава Евросовета.
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