Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0284 RUR   0.0232 GBR   2.2506 TRY   0.2305

Цена на нефть

17.08   $/bbl WTI 42.89 0.88 Brent 45.37 0.57

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 19.08.2020 17:37

ЕС не признаёт результатов выборов в Белоруссии

В ЕС обеспокоены развитием ситуации в Белоруссии после президентских выборов, заявил в среду председатель Европейского совета Шарль Мишель по окончании встречи Евросовета, на которой рассматривалась эта тема.

"Сегодня мы встретились в режиме видеоконференции для того, чтобы указать на все более вызывающую обеспокоенность ситуацию в Белоруссии. 9 августа в Белоруссии прошли выборы, они не были ни свободными, ни справедливыми, они не соответствовали международным стандартам, и мы не признаем его результатов", - сказал он.

По словам Мишеля, "ЕС солидарен с народом Белоруссии и не признает безнаказанности".

"Народ Белоруссии заслуживает лучшего. Он заслуживает того, чтобы демократически выбирать своих руководителей, и определять свое будущее", - отметил глава Евросовета.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, БЕЛОРУССИЯ, ВЫБОРЫ, ПОЗИЦИЯ


Похожие новости


Курц заявил о необходимости санкций ЕС в ответ на применение силы против демонстрантов в Белоруссии Народ Белоруссии хочет перемен, и ЕС поддерживает его - Боррель ЕС поддерживает требования протестующих в Белоруссии - Боррель ЕС готовит заявление по Белоруссии - Боррель Шенгенские визы для белорусов подешевели до 35 евро Белоруссия завершила ратификацию соглашений с ЕС об упрощении визового режима и реадмиссии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]