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Бизнес и законодательство 19.08.2020 17:38

Азербайджано-узбекский текстильный форум состоится в конце августа

Бизнес форум по текстильной промышленности «Made in Uzbekistan Textile» для деловых людей Азербайджана и Узбекистана состоится 25-27 августа 2020 года.

«Форум пройдет в режиме онлайн. На B2B форуме примут участие 28 ведущих текстильных компаний из Узбекистана, занимающихся производством и экспортом высококачественных компактных пряжи и нитей, домашнего текстиля, набивных и гладкокрашеных тканей, детского трикотажа, носочно-чулочных изделий, суровой марли и бязи, ваты, медицинской одежды, медицинских масок, красителей, а также спецодежды», - говорится в сообщении организатора мероприятия Caspian Event Organisers.

Для участия в онлайн-форуме приглашаются азербайджанские компании, занимающиеся закупкой и дистрибуцией текстиля, представители швейных предприятий, розничных торговых сетей и инвесторы.

«Это уже второй онлайн форум, который мы организовываем в условиях пандемии для узбекских и азербайджанских предпринимателей. В этот раз мы акцентируем внимание на одной из самых перспективных и развитых отраслей экономики Узбекистана – производство и экспорт текстиля и изделий из него. Узбекистан готов представить лучший текстиль азербайджанскому рынку. Уверен, что форум придаст дополнительный импульс развитию деловых отношений между нашими странами и будет способствовать повышению товарооборота в текстильной отрасли», - отметил чрезвычайный и полномочный посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов, слова которого приводятся в сообщении.

Х.Насирзаде

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, ТЕКСТИЛЬ, ФОРУМ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]