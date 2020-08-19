Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0284 RUR   0.0232 GBR   2.2506 TRY   0.2305

Цена на нефть

17.08   $/bbl WTI 42.89 0.88 Brent 45.37 0.57

Погода в Баку

  ночь день

Регион 19.08.2020 17:58

Число скончавшихся от COVID-19 в Иране превысило 20 тыс

Число летальных исходов откоронавируса COVID-19 в Иране превысило 20 тыс. человек, сообщает в среду агентство "Мехр".

В Минздраве Ирана пояснили, что за последние сутки в стране от коронавируса скончалось 153человека. Общее количество смертей от COVID-19 в стране с момента начала пандемии - 20 125.

Общее число заражений COVID-19 в Иране составляет 350 279, более 3 тыс. находятся в тяжелом состоянии.

Число инфицированных COVID-19в мире за время пандемии превысило 22 млн человек, более 780 тыс. из них скончались.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАН, КОРОНАВИРУС, РАСПРОСТРАНЕНИЕ


Похожие новости


СМИ утверждают, что реальные цифры заражений коронавирусом и смертей в Иране в два-три раза выше официально заявленных В Иране зафиксирована рекордная суточная смертность от коронавируса Президент Ирана объявил о выходе госслужащих на рабочие места с 30 мая Ирану почти удалось обуздать коронавирус - Рухани Иран вскоре опубликует список "белых зон", где в первую очередь ослабят строгие меры в связи с COVID-19 Более 700 иранцев умерли, употребляя метанол как "лекарство" от COVID-19 - Минздрав

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]