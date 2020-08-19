Число скончавшихся от COVID-19 в Иране превысило 20 тыс

Число летальных исходов откоронавируса COVID-19 в Иране превысило 20 тыс. человек, сообщает в среду агентство "Мехр".
В Минздраве Ирана пояснили, что за последние сутки в стране от коронавируса скончалось 153человека. Общее количество смертей от COVID-19 в стране с момента начала пандемии - 20 125.
Общее число заражений COVID-19 в Иране составляет 350 279, более 3 тыс. находятся в тяжелом состоянии.
Число инфицированных COVID-19в мире за время пандемии превысило 22 млн человек, более 780 тыс. из них скончались.
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