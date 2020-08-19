Нефтяной рынок еще достаточно хрупок и впереди может много неопределенностей, считает министр энергетики РФ Александр Новак.

Он отметил, что кризис не только унес сотни тысяч жизней, вирус, который охватил весь мир, нанес колоссальный ущерб многим секторам экономики, в частности, нефтяной отрасли.

"Мы видим, как трудно идет восстановление, видим много неопределенностей, которые мешают возвращению к докризисным показателям", - сказал министр на заседании JMMC.

"Рынок еще сегодня достаточно хрупок", - заявил Новак. "Впереди много неопределенностей и возможно и "черных лебедей", - добавил он.

Российский министр отметил высокое исполнение сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+ в июле - 95%. "Нельзя останавливаться на достигнутых успехах, мы должны обеспечивать полное исполнение сделки ОПЕК+", - подчеркнул он.

"В отличие от других отраслей экономик в нефтяной сфере мы научились объединять усилия, чтобы достигать более быстрой балансировки рынка. Уверен, что наша кооперация еще не раз докажет свою эффективность, в том числе в рамках Хартии нефтяных производителей", - сказал Новак.