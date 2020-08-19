Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0284 RUR   0.0232 GBR   2.2506 TRY   0.2305

Цена на нефть

17.08   $/bbl WTI 42.89 0.88 Brent 45.37 0.57

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 19.08.2020 18:57

Новак: нефтяной рынок достаточно хрупок, впереди много неопределенностей, возможно, и "черных лебедей"

Нефтяной рынок еще достаточно хрупок и впереди может много неопределенностей, считает министр энергетики РФ Александр Новак.

Он отметил, что кризис не только унес сотни тысяч жизней, вирус, который охватил весь мир, нанес колоссальный ущерб многим секторам экономики, в частности, нефтяной отрасли.

"Мы видим, как трудно идет восстановление, видим много неопределенностей, которые мешают возвращению к докризисным показателям", - сказал министр на заседании JMMC.

"Рынок еще сегодня достаточно хрупок", - заявил Новак. "Впереди много неопределенностей и возможно и "черных лебедей", - добавил он.

Российский министр отметил высокое исполнение сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+ в июле - 95%. "Нельзя останавливаться на достигнутых успехах, мы должны обеспечивать полное исполнение сделки ОПЕК+", - подчеркнул он.

"В отличие от других отраслей экономик в нефтяной сфере мы научились объединять усилия, чтобы достигать более быстрой балансировки рынка. Уверен, что наша кооперация еще не раз докажет свою эффективность, в том числе в рамках Хартии нефтяных производителей", - сказал Новак.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, МИНЭНЕРГО, НЕФТЬ, МНЕНИЕ


Похожие новости


Новак: никаких предложений по изменению сделки ОПЕК+ сейчас нет Выход на докризисное потребление нефти будет достаточно долгим - Новак Новак: решение о продлении сделки на август будет зависеть от уровня исполнения сделки ОПЕК+, спроса и уровня запасов ОПЕК+ признают, что ситуация с добычей в других странах будет зависеть от рынка - Новак РФ уже не рассчитывает на регуляторные меры по сокращению добычи в США, но продолжает сверять часы по ситуации на рынке - Новак Новак: сокращение потребления нефти в мире может в ближайшие недели составить до 20 млн б/с, падение цены не исключено

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]