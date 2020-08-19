США окажут дополнительную гуманитаную поддержку Ираку - Помпео

Глава госдепа Майк Помпео объявил, что Агентство США по международному развитию (USAID) выделит дополнительно $204 млн для обеспечения жителей Ирана жизненно важными продуктами и медикаментами.

"USAID выделят дополнительные $204 млн на базовые продукты питания, питьевую воду и медикаменты для народа Ирака",- отметил глава госдепартамента в ходе совместной пресс-конференции в Вашингтоне с главой МИД Ирака Фуадом Хусейном.

Ирак несколько лет назад серьезно пострадал от действий на значительной части его территории террористической группировки ИГ . В итоге иракской армии и ополченцам при поддержке возглавляемой США международной коалиции удалось вернуть всю захваченную террористами территорию. Однако многие жители Ирака, пострадавшие от вооруженных конфликтов, до сих пор нуждаются в гуманитарной помощи.