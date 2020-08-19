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Дальнее зарубежье 19.08.2020 18:42

США окажут дополнительную гуманитаную поддержку Ираку - Помпео

Глава госдепа Майк Помпео объявил, что Агентство США по международному развитию (USAID) выделит дополнительно $204 млн для обеспечения жителей Ирана жизненно важными продуктами и медикаментами.

"USAID выделят дополнительные $204 млн на базовые продукты питания, питьевую воду и медикаменты для народа Ирака",- отметил глава госдепартамента в ходе совместной пресс-конференции в Вашингтоне с главой МИД Ирака Фуадом Хусейном.

Ирак несколько лет назад серьезно пострадал от действий на значительной части его территории террористической группировки ИГ . В итоге иракской армии и ополченцам при поддержке возглавляемой США международной коалиции удалось вернуть всю захваченную террористами территорию. Однако многие жители Ирака, пострадавшие от вооруженных конфликтов, до сих пор нуждаются в гуманитарной помощи.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ИРАК, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]