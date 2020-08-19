Сталепроизводители РФ обеспокоены продлением Турцией пошлин, Минэкономразвития ведет консультации с Анкарой

Минэкономразвития проводит консультации с турецкой стороной по поводу заградительных пошлин Анкары на стальную продукцию, из-за которых пострадали российские сталепроизводители, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минэкономразвития.
"У российских предпринимателей вызывает беспокойство повышение турецких пошлин на стальную продукцию. Несмотря на то, что изначально, в соответствии с апрельским указом президента Турецкой республики, данная мера вводилась до 15 июля 2020 года, ее действие было продлено до конца сентября", - заявили "Интерфаксу" в ведомстве, добавив, что в настоящее время "российская сторона проводит консультации с турецкими коллегами по вопросу развития двусторонних торгово-экономических отношений и предотвращению дальнейшего негативного воздействия торговой политики Турции на российские интересы".
В министерстве отметили, что в результате введенных Турцией в апреле-июле дополнительных пошлин в отношении широкой номенклатуры товаров, происходящих из всех стран мира, в наибольшей степени пострадали российские экспортеры медной проволоки, бумаги, бритв и лезвий, фанеры, металлоконструкций, насосов, фталевого ангидрида, труб, шин и алюминиевых изделий.
Турецкие власти объясняют введение мер необходимостью защиты внутреннего рынка в условиях пандемии COVID-19.
Согласно данным Steel Orbis, Турция повысила в апреле до середины июля на 5 процентных пунктов пошлины на стальную продукцию. Так, пошлина на слябы теперь уже до конца сентября составляет 17%, горячекатаный прокат - 18%, горячекатаный рулон - 14%, холоднокатаный рулон - 15%, прокат с покрытием - 20%. От тарифов освобождаются поставщики металла из стран Евросоюза и стран, входящих в зону свободной торговли.
Экспорт стальной продукции в Турцию составляет в среднем более 30% от совокупного экспорта российской стали. Кроме того, Турция является основным экспортным рынком сбыта российского горячекатаного проката, вторым по величине экспортным рынком по сбыту полуфабрикатов и третьим по сбыту продукции первичной обработке, говорится в сообщении Минпромторга.
Одним из российских экспортеров стали в Турцию является "Магнитогорский металлургический комбинат", который отгружает в страну горячекатаный рулон из Магнитогорска на дочернее предприятие MMK Metalurji, перерабатывает его в оцинкованный и полимерный прокат и продает на внешний рынок. Завод в Турции был построен "с нуля" совместным предприятием ММК и турецкой Atakas Group. У ММК в СП изначально было 50% + 1 акция, позднее российская меткомпания выкупила долю партнера. Через несколько лет после запуска завода компания остановила выпуск горячекатаного проката из-за экономических факторов.
О том, что в течение II квартала Турцией неоднократно принимались акты, устанавливающие введение дополнительных пошлин в отношении широкого перечня продукции, в том числе и в отношении товаров, поставляемых "Трубной металлургической компанией" на турецкий рынок, говорилось и в квартальном отчете ТМК.
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