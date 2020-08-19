Высказывания Саргсяна – лишь неудачная попытка восстановить утраченный авторитет после поражения в апрельских боях - Минобороны Азербайджана

Минобороны Азербайджана прокомментировала очередное абсурдное заявление армянской стороны, на этот раз бывшего президента Армении Сержа Саргсяна.
“Выступивший на проведенной сегодня пресс-конференции экс-президент Армении Серж Саргсян, говоря о боевых действиях в апреле 2016 года, сделал глупое высказывание о том, что якобы в составе Азербайджанской Армии были военные инструкторы из Турции и Израиля. Известно, что именно в вооруженных силах Армении, которые испытывают серьезный недостаток призывников и мобилизационных ресурсов, практикуется широкое использование иностранных наемников из зарубежных стран”, - подчеркнули в министерстве.
Как отметили в Минобороны, последствия поражения армянской армии в апрельских боях и призыв парламентской комиссии выявить причины и виновников этих неудач и вынести им суровое наказание, вынудили Саргсяна пойти на такой шаг.
“На сегодняшний день азербайджанская армия укомплектована профессиональными военнослужащими, которые получили образование в самых престижных военных учебных заведениях как в нашей стране, так и в других странах мира, и имеет в своем арсенале самое современное вооружение и военную технику”, - подчеркивает министерство.
Оборонное ведомство отмечает, что подобные заявления бывшего армянского президента являются очередной ложью и бессмыслицей.
“Лживые и смехотворные высказывания Саргсяна – это неудачная попытка восстановить утраченный авторитет в глазах своих соратников и армянской общественности, в частности, повлиять на решения, которые будут приниматься парламентской комиссией. Армянский народ должен знать, что именно Саргсян и его военно-политический режим виноваты в унизительном поражении армянской армии в Апрельских боях”, - отмечается в заявлении Минобороны.
Вместе с этим оборонное ведомство еще раз отметило, что ВС Азербайджана и впредь будет пресекать военные авантюры, предотвращая любые провокации со стороны Армении.
"Мы ещё раз заявляем, что Азербайджанская Армия, решительно пресекавшая военную авантюру нынешней власти Армении в направлении Товузского района армяно-азербайджанской государственной границы, способна предотвратить любые дальнейшие провокации противника", - подчеркнули в оборонном ведомстве.
Х.Насирзаде
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