Премьеры России и Белоруссии провели телефонный разговор

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин обсудил по телефону с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко вопросы углубления взаимодействия в рамках Союзного государства.
"Михаил Мишустин и Роман Головченко обсудили конкретные задачи, связанные с наращиванием российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества и углублением кооперации в энергетике, промышленности и других областях", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства РФ.
Главы правительств, отмечается в нем, согласились с важностью дальнейшего углубления практического взаимодействия в рамках Союзного государства.
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