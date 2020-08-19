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СНГ 19.08.2020 20:01

Премьеры России и Белоруссии провели телефонный разговор

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин обсудил по телефону с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко вопросы углубления взаимодействия в рамках Союзного государства.

"Михаил Мишустин и Роман Головченко обсудили конкретные задачи, связанные с наращиванием российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества и углублением кооперации в энергетике, промышленности и других областях", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства РФ.

Главы правительств, отмечается в нем, согласились с важностью дальнейшего углубления практического взаимодействия в рамках Союзного государства.

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Тэги: РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, ПРЕМЬЕРЫ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]