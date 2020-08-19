Премьеры России и Белоруссии провели телефонный разговор

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин обсудил по телефону с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко вопросы углубления взаимодействия в рамках Союзного государства.

"Михаил Мишустин и Роман Головченко обсудили конкретные задачи, связанные с наращиванием российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества и углублением кооперации в энергетике, промышленности и других областях", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства РФ.

Главы правительств, отмечается в нем, согласились с важностью дальнейшего углубления практического взаимодействия в рамках Союзного государства.