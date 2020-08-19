Эрдоган отстаивает право Турции на энергоресурсы в Восточном Средиземноморье

Турция имеет полное право на разработку ресурсов в восточной части Средиземного моря, однако Анкара предпочитает диалог для урегулирования проблем, заявил в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Никакая колониальная держава не может лишить Турцию энергетических ресурсов, которые, как предсказывают, существуют в ее собственном регионе", - приводит издание "Сабах" слова Эрдогана.
"Мы добиваемся диалога вместо борьбы; мы ожидаем шагов от других сторон, которые снизят напряженность в Средиземном море", - отметил президент.
Он добавил, что Турция в данный момент ради своего будущего приходится вести борьбу на нескольких направлениях в регионе, включая Ливию и Восточное Средиземноморье.
Ранее турецкие компании начали бурение скважин в Средиземном море в исключительной экономической зоне Кипра, греческая часть которого является членом ЕС.
Однако Греция считает, что обладает эксклюзивными правами на деятельность в зонах, где ведет бурение Турция. В ответ в Анкаре в связи с этой активностью ссылаются на условия соглашения, заключенного с признанным ООН правительством национального согласия Ливии.
В конце июля Эрдоган высказался за временное прекращение бурения из-за критики со стороны Афин. Затем в начале августа Эрдоган заявил, что Турция возобновит приостановленное разведочное бурение на месторождениях углеводородов в Средиземном море.
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