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ТЭК 19.08.2020 19:39

Эрдоган отстаивает право Турции на энергоресурсы в Восточном Средиземноморье

Турция имеет полное право на разработку ресурсов в восточной части Средиземного моря, однако Анкара предпочитает диалог для урегулирования проблем, заявил в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Никакая колониальная держава не может лишить Турцию энергетических ресурсов, которые, как предсказывают, существуют в ее собственном регионе", - приводит издание "Сабах" слова Эрдогана.

"Мы добиваемся диалога вместо борьбы; мы ожидаем шагов от других сторон, которые снизят напряженность в Средиземном море", - отметил президент.

Он добавил, что Турция в данный момент ради своего будущего приходится вести борьбу на нескольких направлениях в регионе, включая Ливию и Восточное Средиземноморье.

Ранее турецкие компании начали бурение скважин в Средиземном море в исключительной экономической зоне Кипра, греческая часть которого является членом ЕС.

Однако Греция считает, что обладает эксклюзивными правами на деятельность в зонах, где ведет бурение Турция. В ответ в Анкаре в связи с этой активностью ссылаются на условия соглашения, заключенного с признанным ООН правительством национального согласия Ливии.

В конце июля Эрдоган высказался за временное прекращение бурения из-за критики со стороны Афин. Затем в начале августа Эрдоган заявил, что Турция возобновит приостановленное разведочное бурение на месторождениях углеводородов в Средиземном море.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ЭРДОГАН, СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ, РЕСУРСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]