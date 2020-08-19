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ТЭК 19.08.2020 19:41

Нефть дешевеет, несмотря на данные о снижении запасов в США, Brent - $45,15 за баррель

Цены на нефть эталонных марок в среду продолжают снижаться, хотя и отыграли часть потерь после публикации данных Минэнерго США о снижении запасов в стране по итогам четвертой недели подряд.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures вечером в среду составляет $45,15 за баррель, что на $0,31 (0,68%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на WTI на сентябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на $0,21 (0,49%), до $42,68 за баррель.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 14 августа, снизились на 1,632 млн баррелей, свидетельствует опубликованный в среду еженедельный отчет Минэнерго США.

Запасы бензина сократились на 3,322 млн баррелей, дистиллятов выросли на 152 тыс. баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге уменьшились на 607 тыс. баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали, что статистика покажет снижение запасов нефти на прошлой неделе на 3,8 млн баррелей. По их прогнозу, запасы бензина сократились на 2 млн баррелей, дистиллятов - на 900 тыс. баррелей.

Согласно докладу API, опубликованному накануне, запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 4,26 млн баррелей. В то же время, данные показали рост запасов бензина на прошлой неделе.

Инвесторы ждут итогов заседания Объединенного министерского мониторингового комитета (JMMC) ОПЕК+.

Министры стран ОПЕК+ в среду обсудят исполнение сделки по снижению добычи и компенсационные сокращения в странах, которые нарушили квоты в мае-июле, пишет S&P Global Platts. Участники ОПЕК+, как ожидается, продолжат придерживаться сделки в ее нынешнем варианте, предполагающем сокращение добычи на 7,7 млн б/с, отмечают аналитики ING.

Помимо этого, трейдеры продолжают следить за отношениями между Вашингтоном и Пекином. Президент США Дональд Трамп накануне заявил журналистам, что отложил торговые переговоры с Китаем. "Я не хочу говорить с ними прямо сейчас. То, что Китай сделал с этой страной и миром - немыслимо. Я отменил переговоры с Китаем", - сказал он.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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