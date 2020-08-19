США должны призвать Россию не вмешиваться в события в Белоруссии - Байден

США должны объяснить России, что ее возможное вмешательство в ситуацию в Белоруссии будет неприемлемым, заявил в среду кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден.
"России нужно сказать, чтобы она не вмешивалась: речь идет не о геополитике, а о праве (народа - ИФ) выбирать собственных лидеров", - написал он в Twitter.
"Храбрые жители Белоруссии демонстрируют, что их голоса не удастся замолчать при помощи страха или пыток. США следует поддержать (оппозиционера - ИФ) Светлану Тихановскую, призвать к честным выборам", - добавил он.
Байден в 2009 - 2017 годах являлся вице-президентом США.
В Белоруссии уже больше недели продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Выборы состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%.
Всего в ходе акций протеста были задержаны около 7 тыс. человек. Один человек погиб на акции протеста, один - после задержания. К настоящему времени часть задержанных освобождена.
С 13 августа протесты начались на многих белорусских промпредприятиях.
В понедельник, 17 августа, Лукашенко допустил возможность проведения новых выборов главы государства после принятия новой Конституции.
Белорусская оппозиция на днях сформировала координационный совет по транзиту власти.
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