Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0284 RUR   0.0232 GBR   2.2506 TRY   0.2305

Цена на нефть

17.08   $/bbl WTI 42.89 0.88 Brent 45.37 0.57

Погода в Баку

  ночь день

Регион 19.08.2020 20:19

Столтенберг в разговоре с Чавушоглу призвал к снижению напряженности в Восточном Средиземноморье

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в среду в разговоре с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу выразил обеспокоенность в связи с напряженностью в Восточном Средиземноморье и призвал к урегулированию ситуации в регионе путем диалога.

"Генсек Столтенберг выразил обеспокоенность в отношении нынешней напряженности в восточном Средиземноморье. Он подчеркнул, что диалог и деэскалация максимально отвечают интересам региона, и ситуация должна разрешиться в духе союзнической сплоченности и в соответствии с международным правом", - говорится в пресс-релизе с сайта НАТО.

Также Столтенберг напомнил, что "Турция и Греция были привержены НАТО на протяжении десятилетий, работая вместе со всеми другими союзниками в решении общих проблем в области безопасности".

Кроме того, Столтенберг и Чавушоглу также обсудили ситуацию в Ливии. Генсек отметил, что альянс полностью поддерживает работу ООН "в поиске политического решения" кризиса в Ливии. Он добавил, что все стороны ливийского конфликта и все члены международного сообщества "должны поддерживать процесс ООН (по урегулированию ситуации - ИФ) и соблюдать оружейное эмбарго ООН".

Ранее турецкие компании начала бурение скважин в Средиземном море в исключительной экономической зоне Кипра, греческая часть которого является членом ЕС.

Однако Греция считает, что обладает эксклюзивными правами на деятельность в зонах, где ведет бурение Турция. В ответ в Анкаре в связи с этой активностью ссылаются на условия соглашения, заключенного с признанным ООН правительством национального согласия Ливии.

В конце июля Эрдоган высказался за временное прекращение бурения из-за критики со стороны Афин. Затем в начале августа Эрдоган заявил, что Турция возобновит приостановленное разведочное бурение на месторождениях углеводородов в Средиземном море.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НАТО, ТУРЦИЯ, СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ, ПОЗИЦИЯ


Похожие новости


Совет НАТО соберется в пятницу по запросу Турции в связи с ситуацией в Сирии - Столтенберг Эрдоган призвал НАТО усилить борьбу с терроризмом Турция является единственной страной в НАТО, которая борется против ИГ - Эрдоган Отношения Турции с РФ не являются альтернативой сотрудничеству в НАТО - Эрдоган Тема С-400 для Турции не имеет отношения к НАТО - Эрдоган Минобороны Турции и шеф Пентагона провели переговоры в Брюсселе - агентство

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]