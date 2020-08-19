Столтенберг в разговоре с Чавушоглу призвал к снижению напряженности в Восточном Средиземноморье

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в среду в разговоре с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу выразил обеспокоенность в связи с напряженностью в Восточном Средиземноморье и призвал к урегулированию ситуации в регионе путем диалога.

"Генсек Столтенберг выразил обеспокоенность в отношении нынешней напряженности в восточном Средиземноморье. Он подчеркнул, что диалог и деэскалация максимально отвечают интересам региона, и ситуация должна разрешиться в духе союзнической сплоченности и в соответствии с международным правом", - говорится в пресс-релизе с сайта НАТО.

Также Столтенберг напомнил, что "Турция и Греция были привержены НАТО на протяжении десятилетий, работая вместе со всеми другими союзниками в решении общих проблем в области безопасности".

Кроме того, Столтенберг и Чавушоглу также обсудили ситуацию в Ливии. Генсек отметил, что альянс полностью поддерживает работу ООН "в поиске политического решения" кризиса в Ливии. Он добавил, что все стороны ливийского конфликта и все члены международного сообщества "должны поддерживать процесс ООН (по урегулированию ситуации - ИФ) и соблюдать оружейное эмбарго ООН".

Ранее турецкие компании начала бурение скважин в Средиземном море в исключительной экономической зоне Кипра, греческая часть которого является членом ЕС.

Однако Греция считает, что обладает эксклюзивными правами на деятельность в зонах, где ведет бурение Турция. В ответ в Анкаре в связи с этой активностью ссылаются на условия соглашения, заключенного с признанным ООН правительством национального согласия Ливии.

В конце июля Эрдоган высказался за временное прекращение бурения из-за критики со стороны Афин. Затем в начале августа Эрдоган заявил, что Турция возобновит приостановленное разведочное бурение на месторождениях углеводородов в Средиземном море.