Трамп интересовался возможностью обменять Пуэрто-Рико на Гренландию

Президент США Дональд Трамп в 2018 году озвучивал идею обменять Пуэрто-Рико на Гренландию, сообщает в среду американское издание The Daily Beast со ссылкой на бывшего сотрудника министерства внутренней безопасности США Майлза Тейлора.
По словам Тейлора, он лично слышал от президента такое предложение в августе 2018 года, когда сотрудники американской администрации регулярно ездили в Пуэрто-Рико, чтобы координировать усилия по ликвидации последствий урагана.
"Однажды прежде чем мы уехали, он сказал, что он не просто хочет приобрести Гренландию, а что он хочет понять, может ли он продать, обменять Пуэрто-Рико на Гренландию, потому что, по его словам, Пуэрто-Рико грязен, а люди там бедны", - приводит издание слова Тейлора.
Он отметил, что предложение президента возмутило его, но он воспринял его всерьез, потому что Трамп, согласно уверениям Тейлора, был настроен враждебно по отношению к Пуэрто-Рико.
The Daily Beast напоминает, что Тейлор после ухода из министерства внутренней безопасности стал критиком Трампа. Кроме того, он поддержал будущего кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена.
Пуэрто-Рико - зависимая от Вашингтона территория, которая находится под управлением США, не являясь их неотъемлемой частью. Хотя верховная власть здесь принадлежит Конгрессу США, Пуэрто-Рико имеет систему самоуправления.
В прошлом году газета The Wall Street Journal сообщала со ссылкой на двух помощников президента Трампа, что он неоднократно спрашивал их и других сотрудников администрации о возможности купить Гренландию. По их данным, даже попросил юрисконсульта Белого дома провести правовую экспертизу проекта.
Впоследствии сам Трамп заявил, что приобретение США у Дании острова Гренландия было бы стратегически интересным, но этот вопрос не является приоритетным.
Власти Дании резко высказались против продажи острова.
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