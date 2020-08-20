"Штрафники" ОПЕК+ должны будут до октября компенсировать недосокращенную добычу в 2,3 млн б/с

Комитет ОПЕК+ утвердил компенсации со стороны стран, которые не полностью сократили добычу нефти в мае-июне-июле, в течение августа-сентября, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на коммюнике.
"Штрафникам" нужно будет компенсировать дополнительно к своим обязательствам еще 2,3 млн б/с.
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