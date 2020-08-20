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ТЭК 20.08.2020 09:08

"Штрафники" ОПЕК+ должны будут до октября компенсировать недосокращенную добычу в 2,3 млн б/с

Комитет ОПЕК+ утвердил компенсации со стороны стран, которые не полностью сократили добычу нефти в мае-июне-июле, в течение августа-сентября, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на коммюнике.

"Штрафникам" нужно будет компенсировать дополнительно к своим обязательствам еще 2,3 млн б/с.

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Тэги: МИР, НЕФТЕДОБЫЧА, ОПЕК, КОМПЕНСАЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]