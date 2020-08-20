Новак: коммерческие запасы нефти начали снижаться, спрос восстановился до 90% от начала падения

Коммерческие запасы нефти впервые показали снижение относительно среднего пятилетнего уровня, это можно считать началом стадии снижения запасов, при этом спрос на нефть восстановился на 90% к уровню, предшествовавшему пандемии, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24".

"С учетом того, что запасы впервые показали снижение относительно среднего 5-летнего значения, мы вошли в стадию снижения запасов", - сказал он.

Министр отметил также, что страны, не входящие в ОПЕК+, в июле снизили добычу на 3-3,5 млн б/с, в том числе в США - на 2 млн б/с.

"Это тоже серьезный вклад в балансировку рынка, и поэтому мы с оптимизмом смотрим на ситуацию, с учетом того, что восстанавливается спрос как в авиаперевозках, так и в мобильности населения. Потребление авиакеросина выросло, автобензина и дизтоплива восстановилось примерно до уровня 85% от того, который был до кризиса. А падение составляло почти 70%", - отметил Новак.

"Ситуация вселяет оптимизм, мы практически достигли тех результатов по балансировке рынка, которые хотели. На сегодняшний день, на мой взгляд, восстановление спроса составило примерно 90% от уровня, который был до кризиса. В то же время, страны ОПЕК+ и страны, не входящие в ОПЕК+, сократили добычу нефти примерно на 12 млн баррелей в сутки. Это дает как раз тот баланс", - сказал министр.

"Более того, мы видим, что в июле предложение на 1 млн баррелей в сутки ниже спроса. Это означает, что мы уже вошли в стадию сокращения запасов и движемся в сторону среднего пятилетнего значения", - пояснил Новак. "Это, конечно, будет не такой быстрый процесс, как ранее, потому что за период пандемии запасы значительно выросли, но многое будет зависеть от восстановления экономики, от темпов роста потребления, будет или нет вторая волна пандемии, какой спрос будет зимой", - добавил он.

"У нас будут все возможности принимать решения, в том числе, если рынок будет перегрет, у нас будут возможности принимать решения по сокращению квот в более быстром режиме", - резюмировал министр.