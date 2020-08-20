Землетрясение произошло на востоке Казахстана

Подземный толчок магнитудой 4,4 зафиксирован в восточной части Казахстана в 303 км к юго-юго-востоку от Усть-Каменогорска, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр землетрясения, зафиксированного в 04:32 в четверг, имел координаты 47.52 градуса северной широты и 84.29 градуса восточной долготы. Эпицентр находился примерно в 55 км от казахстанско-китайской границы.

Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 5,5 балла по шкале MSK-64.