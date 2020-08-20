Манат подорожал к евро, стабилен к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 20 августа сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 20 августа ЦБА установил 2,0141 манат/1EUR (19 августа - 2,0284 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 20 августа оставил неизменным - 0,0232 манат/1RUB.

Б.Рустамбеков