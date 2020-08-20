В Китае за сутки выявлены 29 новых случаев заражения коронавирусом - Госкомздрав КНР

За истекшие сутки в Китае выявлено 29 новых инфицированных COVID-19: семь больных в активной форме и 22 бессимптомных носителя, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Внутри страны не зафиксировано ни одного активного случая заражения, обнаружен один бессимптомный, все остальные были "импортированы".

За предыдущие сутки был выявлен 31 случай заражения: 17 активных и 14 бессимптомных, из которых также только один - внутри страны.

Наблюдатели обращают внимание, что внутри Китая активные случаи заболевания не фиксируются уже четвертый день подряд.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 тыс. 634 человека, зарегистрировано 84 тыс. 895 активных случаев заражения, из которых 2 тыс. 346 ввозных.

На китайских территориях вне материковой части страны за сутки подтверждено 26 новых случаев заболевания, все - в Гонконге. С начала пандемии трех районах зарегистрировано 5 тыс. 118 больных с коронавирусом: в Гонконге - 4 тыс. 586 (72 случая смертельного исхода), в Макао - 46, на Тайване - 486 (семь случаев смерти).