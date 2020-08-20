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ТЭК 20.08.2020 09:26

Наследный принц Саудовской Аравии обсудил с премьером Ирака стабилизацию нефтерынка, компенсации недосокращенных объемов ОПЕК+

Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Сальман бин Абдулазиз обсудил с премьер-министром Ирака Мустафой аль Кадхими усилия по стабилизации и ребалансировке мировых нефтяных рынков, сообщило государственное агентство Саудовской Аравии SPA.

"В этой связи они подчеркнули важность соблюдения всеми участниками соглашения ОПЕК+ и согласованного механизма компенсации. Они также обсудили двусторонние отношения между двумя странами и возможности их дальнейшего развития", - говорится в сообщении.

Переговоры прошли на фоне заседания мониторингового комитета ОПЕК+, где обсуждались вопросы исполнения сделки ее участниками и компенсации объемов, которые были не полностью сокращены в мае-июне-июле. Ирак стал самым злостным нарушителем соглашения. Накопленные за три месяца объемы составляют около 850 тыс. б/с (в пересчете на месяц).

Ранее Ирак уже обещал сократить дополнительно добычу на 400 тыс. б/с и в августе, и в сентябре.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]