Наследный принц Саудовской Аравии обсудил с премьером Ирака стабилизацию нефтерынка, компенсации недосокращенных объемов ОПЕК+

Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Сальман бин Абдулазиз обсудил с премьер-министром Ирака Мустафой аль Кадхими усилия по стабилизации и ребалансировке мировых нефтяных рынков, сообщило государственное агентство Саудовской Аравии SPA.

"В этой связи они подчеркнули важность соблюдения всеми участниками соглашения ОПЕК+ и согласованного механизма компенсации. Они также обсудили двусторонние отношения между двумя странами и возможности их дальнейшего развития", - говорится в сообщении.

Переговоры прошли на фоне заседания мониторингового комитета ОПЕК+, где обсуждались вопросы исполнения сделки ее участниками и компенсации объемов, которые были не полностью сокращены в мае-июне-июле. Ирак стал самым злостным нарушителем соглашения. Накопленные за три месяца объемы составляют около 850 тыс. б/с (в пересчете на месяц).

Ранее Ирак уже обещал сократить дополнительно добычу на 400 тыс. б/с и в августе, и в сентябре.