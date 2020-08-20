США работают над восстановлением санкций ООН против Ирана - Трамп

Администрация США ведет работу над восстановлением санкций ООН в отношении Ирана, проинформировал на брифинге президент Дональд Трамп.

"Сегодня я дал распоряжение госсекретарю Майку Помпео уведомить СБ ООН о том, что США намерены восстановить практически все ранее приостановленные санкции ООН в отношении Ирана", - сказал он.

Ранее госсекретарь США выразил надежду на то, что мировое сообщество поддержит санкции ООН в отношении Ирана, когда они будут восстановлены.

"Мы ожидаем, что эту резолюцию (о восстановлении санкций) СБ ООН поддержат, мы рассчитываем на то, что любая другая страна мира будет следовать своим обязательствам и отнесется к этому серьезно", - ответил Помпео на вопрос о намерении администрации президента США Дональда Трампа восстановить санкции ООН в отношении Ирана.

Ранее в Вашингтоне заявляли, что будут использовать дипломатические инструменты, чтобы убедить партнеров по СБ ООН в необходимости продлить ограничительные меры в отношении Ирана, и в частности эмбарго на поставки вооружений Тегерану.