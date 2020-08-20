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Регион 20.08.2020 09:30

США работают над восстановлением санкций ООН против Ирана - Трамп

Администрация США ведет работу над восстановлением санкций ООН в отношении Ирана, проинформировал на брифинге президент Дональд Трамп.

"Сегодня я дал распоряжение госсекретарю Майку Помпео уведомить СБ ООН о том, что США намерены восстановить практически все ранее приостановленные санкции ООН в отношении Ирана", - сказал он.

Ранее госсекретарь США выразил надежду на то, что мировое сообщество поддержит санкции ООН в отношении Ирана, когда они будут восстановлены.

"Мы ожидаем, что эту резолюцию (о восстановлении санкций) СБ ООН поддержат, мы рассчитываем на то, что любая другая страна мира будет следовать своим обязательствам и отнесется к этому серьезно", - ответил Помпео на вопрос о намерении администрации президента США Дональда Трампа восстановить санкции ООН в отношении Ирана.

Ранее в Вашингтоне заявляли, что будут использовать дипломатические инструменты, чтобы убедить партнеров по СБ ООН в необходимости продлить ограничительные меры в отношении Ирана, и в частности эмбарго на поставки вооружений Тегерану.

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Тэги: США, ТРАМП, ИРАН, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]