CASPIAN EUROPEAN CLUB проводит ребрендинг

“Мы провели ребрендинг CASPIAN EUROPEAN CLUB и вернули наше первое название, с которого началась наша деятельность. Отныне во всех странах мира мы будем называться CASPIAN ENERGY CLUB” - сообщил председатель и главный исполнительный директор CASPIAN ENERGY CLUB Тельман Алиев.
CASPIAN ENERGY CLUB символизирует активность, энергичность, движение навстречу трудностям и к новым вершинам. Синий - основной цвет фирменного стиля, - символизирует постоянство, духовное начало, верность высоким идеалам, стабильность, несокрушимость и, конечно же, Каспийское море – отметил Тельман Алиев.
По словам Тельмана Алиева новое название CASPIAN ENERGY CLUB и слоган «ENERGY FOR BUSINESS» (ЭНЕРГИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА) целиком и полностью отображают суть деятельности клуба сразу в нескольких аспектах. Одной из первоначальных целей CASPIAN ENERGY CLUB было привлечение нефтяных доходов на развитие ненефтяного сектора. В этом контексте,слоган «ENERGY FOR BUSINESS» отражает нашу приверженность к данной политике.
Также новое название CASPIAN ENERGY CLUB и слоган «ENERGY FOR BUSINESS» указывает на энергию людей, которым волею судьбы посчастливилось жить и работать в Каспийском регионе. Развитие человеческих ресурсов и корпоративная социальная ответственность по-прежнему является приоритетом деятельности CASPIAN ENERGY CLUB – сообщил Тельман Алиев
Ребрендинг CASPIAN ENERGY CLUB и переход на новый корпоративный стиль будет происходить постепенно и должен завершиться в декабре этого года.
Над ребрендингом CASPIAN ENERGY CLUB работало известное рекламное агентство Times Consulting, с которым более 10 лет сотрудничают крупнейшие международные компании и всемирно известные бренды.
CASPIAN ENERGY CLUB, объединяющий в своих рядах более 5000 компаний и организаций из 50 стран мира, был создан в июне 2002 года. Основная цель CASPIAN ENERGY CLUB, являющегося активным участником диалога «бизнес-власть», заключается в улучшении инвестиционной и деловой среды в Азербайджане и других странах, где осуществляет свою деятельность CASPIAN ENERGY CLUB, а также в стимулировании диалогов в форматах B2G, B2B и B2C и активном участии в них.
CASPIAN ENERGY CLUB является международной платформой для бизнес-нетворкинга и регулярно организует различные мероприятия, такие как CEO Brunch, CEO Lunch, Business Tour, Round Table и т.д. В рамках онлайн бизнес-тренингов местными и зарубежными специалистами проводятся вебинары, тренинги и семинары. Штаб-квартира CASPIAN ENERGY CLUB находится в Баку. CASPIAN ENERGY CLUB имеет официальные представительства и уполномоченных представителей в разных странах мира.
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