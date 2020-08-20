Мэрия киргизской столицы на выходные отменяет ограничения по коронавирусу

Мэрия Бишкека сняла ограничение на работу общественного транспорта в выходные дни, кафе и ресторанам разрешила работать до полуночи, сообщает в четверг пресс-служба администрации киргизской столицы.
"Для обеспечения экономической стабильности в условиях чрезвычайной ситуации с 20 августа продлена работа некоторых хозяйствующих субъектов, а также изменен режим работы общественного транспорта", - сообщили в мэрии.
По данным администрации, городской пассажирский транспорт будет работать в выходные и праздничные дни с санитарным перерывом 11:00 до 14:00.
"Кафе и рестораны, а также другие точки общественного питания теперь работают с 07:00 до 00:00, при этом службам доставки еды и навынос при строгом соблюдении санитарных норм разрешается работать без ограничения по времени. Торговые центры, сети магазинов, супермаркеты, работают также ежедневно с 07:00 до 00:00", - добавили в мэрии.
Кроме того, сняты временные ограничения на посещение парков, скверов, бульваров, площадей, а также разрешена деятельность точек проката велосипедов.
"Деятельность банкетных залов, ночных клубов, баров, караоке-клубов, кинотеатров, интернет-клубов, детских игровых площадок и развлекательных заведений все еще под запретом. Ограничительные меры действуют до улучшения эпидемиологической ситуации на территории Бишкека", - отметили в мэрии.
По последним данным, в Киргизии зарегистрировано более 42 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 17,2 тыс. случаев в Бишкеке. От инфекции вылечились более 35 тыс. человек, 1054 человека скончались.
16 июля вице-премьер Киргизии Аида Исмаилова сообщила, что для единого подхода к лечению коронавирусной инфекции Минздрав Киргизии издал приказ, согласно которому внебольничная пневмония относится к коду коронавируса и считается его проявлением.
11 мая в Киргизии был отменен режим чрезвычайного положения, введенный в городах и регионах страны из-за распространения коронавируса COVID-19. Режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать.
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