В Южной Корее обсуждают общенациональные ограничения из-за COVID-19, а в Индии - снова рекордно высокое число заражений

Власти Южной Кореи опасаются начала второй волны пандемии коронавируса по всей стране и обсуждают теперь введение ограничений на общенациональном уровне, передают в четверг южнокорейские СМИ.

В течение последней неделb в Южной Корее фиксировали рекордные для страны числа, всего за 7 дней - более 1,5 тыс. случаев. Большинство из них выявили в Сеуле и близлежащих городах и населенных пунктах, и со среды там усилили ограничения и меры безопасности. Однако теперь власти в области здравоохранения обсуждают возможность введения новых ограничений по всей стране, поскольку опасаются активного распространения вируса за пределами столичного региона.

Среди новых случаев заражения более 600 связаны с религиозными учреждениями, на этой неделе тысячи сотрудников этих учреждений отправили на карантин. Кроме того, 15 августа многие люди вышли на демонстрацию в честь Дня освобождения, и коронавирус мог распространиться и там.

"Мы в особенности обеспокоены распространением вируса на демонстрации, где собралось много людей. Нам чрезвычайно важно сотрудничество между людьми, чтобы остановить распространение вируса на национальном уровне", - заявил министр здравоохранения Пак Нын Ху.

Вице-министр здравоохранения Ким Ган Лип заявил на брифинге, что власти пытаются установить, кто посетил митинг: анализируют мобильные данные, проверяют пассажиров автобусов по спискам, но найти всех присутствовавших, тем не менее, чрезвычайно сложно.

"Мы должны рассматривать возможность широкого распространения вируса", - отметил он.

При этом, в Сеуле с пятницы и до конца месяца вводят запрет на собрания более 10 человек вместе.

По данным The Guardian, в Индии вновь побили рекорд по количеству выявленных случаев коронавируса за сутки - более 69,6 тыс. зараженных зарегистрировали за 24 часа. Четвертый день подряд в Индии выявляют рекордно высокое число зараженных. Всего в этой стране с начала пандемии выявили более 2,84 млн зараженных, а скончались среди них более 53,8 тыс. человек. Индия - самая пострадавшая от коронавируса страна в Азии, и она находится на третьем месте в мире по числу выявленных зараженных, опережают ее США и Бразилия.

В Новой Зеландии, где из-за новой вспышки заражений на месяц перенесли проведение выборов, провели опрос, по итогам которого выяснилось, что три четверти опрошенных собираются сделать прививку от коронавируса, когда это станет возможным. То есть, 74% жителей Новой Зеландии уже выразили такое желание. Они полагают, что вакцина станет доступна в 2021 году или в 2022 году. При этом премьер страны Джасинда Ардерн заявляла, что в стране не будут вводить вакцинацию от COVID-19 в обязательном порядке.