Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0141 RUR   0.0232 GBR   2.2264 TRY   0.2331

Цена на нефть

19.08   $/bbl WTI 42.93 0.04 Brent 45.37 -0.09

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 20.08.2020 14:13

В Южной Корее обсуждают общенациональные ограничения из-за COVID-19, а в Индии - снова рекордно высокое число заражений

Власти Южной Кореи опасаются начала второй волны пандемии коронавируса по всей стране и обсуждают теперь введение ограничений на общенациональном уровне, передают в четверг южнокорейские СМИ.

В течение последней неделb в Южной Корее фиксировали рекордные для страны числа, всего за 7 дней - более 1,5 тыс. случаев. Большинство из них выявили в Сеуле и близлежащих городах и населенных пунктах, и со среды там усилили ограничения и меры безопасности. Однако теперь власти в области здравоохранения обсуждают возможность введения новых ограничений по всей стране, поскольку опасаются активного распространения вируса за пределами столичного региона.

Среди новых случаев заражения более 600 связаны с религиозными учреждениями, на этой неделе тысячи сотрудников этих учреждений отправили на карантин. Кроме того, 15 августа многие люди вышли на демонстрацию в честь Дня освобождения, и коронавирус мог распространиться и там.

"Мы в особенности обеспокоены распространением вируса на демонстрации, где собралось много людей. Нам чрезвычайно важно сотрудничество между людьми, чтобы остановить распространение вируса на национальном уровне", - заявил министр здравоохранения Пак Нын Ху.

Вице-министр здравоохранения Ким Ган Лип заявил на брифинге, что власти пытаются установить, кто посетил митинг: анализируют мобильные данные, проверяют пассажиров автобусов по спискам, но найти всех присутствовавших, тем не менее, чрезвычайно сложно.

"Мы должны рассматривать возможность широкого распространения вируса", - отметил он.

При этом, в Сеуле с пятницы и до конца месяца вводят запрет на собрания более 10 человек вместе.

По данным The Guardian, в Индии вновь побили рекорд по количеству выявленных случаев коронавируса за сутки - более 69,6 тыс. зараженных зарегистрировали за 24 часа. Четвертый день подряд в Индии выявляют рекордно высокое число зараженных. Всего в этой стране с начала пандемии выявили более 2,84 млн зараженных, а скончались среди них более 53,8 тыс. человек. Индия - самая пострадавшая от коронавируса страна в Азии, и она находится на третьем месте в мире по числу выявленных зараженных, опережают ее США и Бразилия.

В Новой Зеландии, где из-за новой вспышки заражений на месяц перенесли проведение выборов, провели опрос, по итогам которого выяснилось, что три четверти опрошенных собираются сделать прививку от коронавируса, когда это станет возможным. То есть, 74% жителей Новой Зеландии уже выразили такое желание. Они полагают, что вакцина станет доступна в 2021 году или в 2022 году. При этом премьер страны Джасинда Ардерн заявляла, что в стране не будут вводить вакцинацию от COVID-19 в обязательном порядке.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АТР, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]