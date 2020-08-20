Глава СБУ и министр обороны Великобритании обсудили перспективы сотрудничества в сфере безопасности

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов и министр обороны Великобритании Бен Уоллес обсудили перспективы и дальнейшие шаги сотрудничества в области безопасности и обороны, сообщает в пятницу пресс-центр СБУ.
"Вместе мы сможем более эффективно противодействовать подрывной деятельности, наносящей ущерб национальным интересам и Украины, и Великобритании", - заявил Баканов в ходе встречи с Уоллесом 19 августа.
В свою очередь британский министр отметил, что Украина является важным партнером Великобритании в вопросах, касающихся безопасности ситуации в Черноморском регионе.
"Великобритания продолжит оказывать поддержку Украине в это непростое для нее время", - сказал он.
По данным пресс-службы СБУ, стороны также обсудили практические шаги взаимодействия: британские партнеры подтвердили свою готовность и в дальнейшем помогать Украине в сфере противодействия актуальным угрозам.
Баканов поблагодарил британских партнеров за неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.
Уоллес прибыл с визитом на Украину 18 августа.
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