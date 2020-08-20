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СНГ 20.08.2020 14:33

Глава СБУ и министр обороны Великобритании обсудили перспективы сотрудничества в сфере безопасности

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов и министр обороны Великобритании Бен Уоллес обсудили перспективы и дальнейшие шаги сотрудничества в области безопасности и обороны, сообщает в пятницу пресс-центр СБУ.

"Вместе мы сможем более эффективно противодействовать подрывной деятельности, наносящей ущерб национальным интересам и Украины, и Великобритании", - заявил Баканов в ходе встречи с Уоллесом 19 августа.

В свою очередь британский министр отметил, что Украина является важным партнером Великобритании в вопросах, касающихся безопасности ситуации в Черноморском регионе.

"Великобритания продолжит оказывать поддержку Украине в это непростое для нее время", - сказал он.

По данным пресс-службы СБУ, стороны также обсудили практические шаги взаимодействия: британские партнеры подтвердили свою готовность и в дальнейшем помогать Украине в сфере противодействия актуальным угрозам.

Баканов поблагодарил британских партнеров за неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

Уоллес прибыл с визитом на Украину 18 августа.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, СБУ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, МИНОБОРОНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]