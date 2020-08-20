В МККК обеспокоены сотнями нападений на врачей в период коронавируса

Свыше 600 случаев нападений на медицинских работников и пациентов, их притеснений в связи с COVID-19 зарегистрировал Международный Комитет Красного Креста (МККК) за первые шесть месяцев пандемии.
Инциденты имели место в более чем 40 странах Африки, Америки, Азии, Ближнего и Среднего Востока с 1 февраля по 31 июля 2020 года, более чем 20% случаев приходятся на физическое насилие, говорится в сообщении МККК.
"Беспокойство вызывает тот факт, что эти цифры отражают только зарегистрированные инциденты, реальные цифры вероятнее всего гораздо выше", - отмечает международная гуманитарная организация.
"Этот кризис подвергает риску медицинских сотрудников, когда они так сильно нужны. Многие подверглись оскорблениям, притеснениям и пострадали от физического насилия", - сказал глава инициативы МККК "Здравоохранение в опасности" Марсель Полковски.
"Такие нападения оказывают разрушительное воздействие на доступ к медицинской помощи и ее предоставлению, когда многие системы здравоохранения перегружены", - отметил он.
МККК призвал правительства и общественность бороться с дезинформацией, способствующей возникновению этих инцидентов, и обеспечить всем работникам здравоохранения безопасные условия труда.
"Случаи насилия в отношении сотрудников здравоохранения не являются неизбежными. Можно принять конкретные меры для снижения риска нападения на медицинский персонал, пациентов или медицинские учреждения", - говорится в сообщении.
"Страх заразиться этой болезнью и отсутствие базовых знаний о COVID-19 часто являются основными причинами насильственных действий в отношении медицинского персонала и пациентов", - заявила глава отдела здравоохранения МККК Эсперанса Мартинес.
"Для того, чтобы защитить медицинский персонал, медицинские учреждения и пациентов от насилия, чрезвычайно важно распространять точную информацию о происхождении, способах передачи и профилактике COVID-19", - отметила Мартинес.
"Нам необходимо укрепить наше коллективное чувство человечности, если мы хотим пережить эту пандемию", - подчеркнула она.
По данным МККК, случаи насилия в отношении медработников зафиксированы, в частности, в Афганистане, Бангладеш, Центральноафриканской республике, Колумбии, Пакистане, на Филиппинах.
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