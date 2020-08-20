Навальный остается в стабильно тяжелом состоянии - Минздрав региона

Оппозиционер Алексей Навальный, госпитализированный в Омске, находится в стабильно тяжелом состоянии, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава Омской области.
"На данный момент времени состояние пациента стабильное тяжелое. Продолжаются интенсивная терапия и обследование. Получен ряд рутинных медицинских исследований работы органов и систем", - сказал сотрудник пресс-службы.
Самолет, на котором летел Навальный, совершил в четверг вынужденную посадку в аэропорту Омска. Навальный был госпитализирован. Он находится в реанимации в тяжелом состоянии, в коме.
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш предположила, что его могли отравить. По данным Ярмыш, оппозиционер ничего не ел с утра, а только пил чай, который купил в аэропорту Томска. "Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость", - уточнила Ярмыш.
По данным информированного источника агентства, врачи поставили предварительный диагноз основателю ФБК Алексею Навальному - отравление неустановленным психодиcлептиком. "Предварительный диагноз: острое отравление неустановленным психодиcлептиком (психодиcлептики - вещества, способные вызывать галлюцинации)", - сказал собеседник агентства.
Соратники Навального написали заявление в полицию и в СКР.
Сотрудники правоохранительных органов в Омске проводят проверку по факту инцидента, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Управление Роспотребнадзора по Томской области инициировало проверку информации о госпитализации Навального после предполагаемого отравления.
Руководство кофейни на втором этаже томского аэропорта инициировало внутреннюю проверку в связи с предполагаемым отравлением оппозиционера Алексея Навального. "Сейчас выясняем все обстоятельства, будем изучать записи с камер наблюдения", - сообщил в четверг агентству "Интерфакс-Сибирь" директор и владелец кофейни.
Навальный приезжал в Томск ради создания видеоролика, сообщила агентству "Интерфакс-Сибирь" руководитель регионального штаба Навального Ксения Фадеева. "Снимали ролик. Больше пока ничего не могу сказать", - сказала Фадеева.
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